Solistul trupei Motley Crue, arestat

Vince Neil, solistul trupei Motley Crue, a fost reţinut de poliţia din Las Vegas, fiind acuzat de conducerea automobilului sub influenţa alcoolului. Poliţia nu a oferit alte detalii, iar Vince Neil, în vârstă de 49 de ani, a compărut în faţa tribunalului în cursul serii de luni. Automobilul condus de Vince Neil a fost oprit în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce ofiţerii de poliţie au primit o plângere din partea unei femei care susţinea că rockerul i-ar fi distrus aparatul de fotografiat, în cursul acelei seri. Arestarea intervine la doar o săptămână după ce Vince Neil şi-a lansat cel mai recent album, intitulat ”Tattos and Tequila”, care conţine coveruri ale unor piese rock celebre. Vince Neil, care a părăsit trupa Motley Crue în anul 1992, pentru a i se alătura din nou în 1997, a mai fost încarcerat în 1986, tot pentru conducerea automobilului sub influenţa alcoolului, după ce a provocat un accident soldat cu moartea unui toboşar.

În ultimii ani, Vince Neil a inaugurat o serie de baruri şi de restaurante în Las Vegas şi în statul american Florida. Motley Crue este o trupă glam-rock americană, înfiinţată în Los Angeles, în anul 1981, de basistul Nikki Sixx şi toboşarul Tommy Lee, cărora li s-au alăturat ulterior chitaristul Mick Mars şi solistul Vince Neil. Motley Crue a lansat nouă albume de studio şi a vândut peste 80 de milioane de discuri pe plan mondial.