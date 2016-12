Solistul trupei The Killers va lansa un album solo

Brandon Flowers, solistul trupei The Killers, a anunţat că se va concentra asupra carierei individuale şi că va lansa, spre sfârşitul acestui an, primul său album solo, intitulat ”Flamingo”. Membrii The Killers au anunţat, la începutul anului, că grupul a intrat într-o vacanţă mai lungă şi au anulat o serie de concerte din Australia şi Asia, din cauza decesului mamei lui Flowers. Formaţia The Killers s-a înfiinţat în 2002, în prezent fiind formată din Brandon Flowers (voce, clape), Dave Keuning (chitară, voce), Mark Stoermer (chitară bas, voce) şi Ronnie Vannucci Jr. (percuţie, tobe). Sound-ul formaţiei, un amestec de muzică electronică modernă şi influenţe rock din anii \'80 şi \'90, a cucerit un public foarte larg, primul material discografic al trupei, ”Hot Fuss”, înregistrând vânzări record de aproape cinci milioane de copii. Trupa The Killers a concertat în România, în vara anului trecut, la B\'estfest.