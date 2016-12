Solomon, la ieșirea din închisoare: ”Dac-ar fi să mai iau o hotărâre m-aş înscrie în Partidul Proștilor”

Fostul primar al Craiovei Antonie Solomon a spus, în această seară, la ieșirea din Penitenciarul Pelendava, că nu știe ce rău a făcut orașului, însă știe că a făcut ”mult rău” familiei sale, susținând că dacă ar fi să mai ia o hotărâre s-ar înscrie în Partidul Proștilor, ”că doar ei pot fi fericiţi”. Solomon a fost aşteptat, la ieșirea din Penitenciarul Pelendava, de către fiul său Iulian. Fostul primar al Craiovei a declarat jurnaliștilor că merge acasă, la nepotul său, și că ”ultima lună a fost groaznică”. ”Aşteptarea asta te macină, o mie de întrebări, n-am găsit răspunsuri. Până la urmă, nu ştiu ce rău am făcut oraşului, ştiu că am făcut mult rău familiei mele, am pus oraşul mai sus de familia mea, Dumnezeu m-a trimis în acest purgatoriu. Acum invers - familia se ridică, primăria oraşului se coboară, ca la fântâna cu două ciuturi. Dacă aş putea să strig din toţi rărunchii mei: ”Mamă, mai naşte-mă o dată, că viaţa asta în politică nu mi-a priit!” Dacă ar fi să mai iau o hotărâre, m-aş înscrie în Partidul Proştilor, fiindcă numai proştii sunt fericiţi pe lumea asta”, a spus Solomon.