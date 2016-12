Solstițiul de vară - ziua apei magice, a zânelor și a florilor

Dacă vi s-a părut că ziua de ieri a trecut mai greu, iar liniștea nopții s-a lăsat așteptată, aflați că nu a fost doar o impresie. Ieri au fost cea mai lungă zi (15 ore și 32 de minute) și cea mai scurtă noapte (8 ore și 28 de minute) din an, eveniment cunoscut sub denumirea de solstițiul de vară, moment ce marchează, totodată, debutul verii astronomice. Fiind un moment semnificativ al anului, solstiţiul de vară este adesea asociat cu tradiţii populare care marchează noi începuturi. În credința populară se spunea că solstițiul de vară este favorabil folosirii apei magice. În această zi, îmbăierea în lacuri și râuri are un efect curativ și, în același timp, constituie un ritual de renaștere. Așa că, dacă ați făcut, ieri, baie în mare, probabil că acum vă simțiți mult mai bine. De asemenea, spălatul cu roua adunată în ajunul solstițiului era un ritual magic de înfrumusețare și de vindecare. În țara noastră, acest eveniment astronomic este asociat cu sărbătoarea Sânzienelor, cunoscută în popor şi ca Drăgaica. Ziua Sânzienelor mai este cunoscută și sub numele „Cap de vară“ sau „Amuțitul cucului” și marchează ziua în care această pasăre se oprește din cântat. Se spune că, dacă se oprește cucul din cântat înainte de Sânziene, vara va fi secetoasă. Totodată, solstițiul asociat cu Sânzienele reprezintă un moment de celebrare a zânelor bune și a florilor.