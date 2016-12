Solstiţiu de iarnă, cea mai scurtă zi din an

Deşi iarna calendaristică a sosit încă de la 1 decembrie, începutul iernii astronomice este marcat de solstiţiul de iarnă, în 22 decembrie. El este legat de mişcarea anuală aparentă a Soarelui pe sfera cerească, ce reprezintă consecinţa mişcării reale a Pământului în jurul Soarelui. Specialiştii spun că mişcarea diurnă a Soarelui în lungul cercului paralel cu ecuatorul ceresc, tropicul Capricornului, explică inegalitatea zilelor şi a nopţilor, precum şi succesiunea anotimpurilor. La data solstiţiului de iarnă, durata zilei are valoarea minimă din an pentru emisfera nordică, de 8 ore şi 50 min, iar durata nopţii are valoarea maximă, de 15 ore şi 10 min. De vineri şi până la 21 iunie 2012, durata zilelor va creşte continuu, iar cea a nopţilor va scădea în mod corespunzător. În emisfera sudică a Pământului, fenomenul are loc invers, momentul marcând începutul verii astronomice.