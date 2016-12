Soluţia supravieţurii în criză: orientarea către agricultură şi auto

România ar trebui să îşi orienteze investiţiile către agricultură şi sectorul auto pentru a supravieţui în criză şi pentru a depăşi această perioadă, a declarat Doru Lionăchescu, partener principal al Casei de Investiţii Capital Partners. „Soluţia supravieţuirii în criză este reîntoarcerea la competenţele de bază. Trebuie să spulberăm iluziile că România poate fi o mare putere în IT sau în dezvoltare de avioane. România, pentru a depăşi această perioadă, trebuie să se întoarcă la activităţile agricole sau către sectorul auto, domenii unde ţara noastră se poate bate cu alte ţări”, a declarat Lionăchescu. De asemenea, acesta a mai spus că pentru depăşirea perioadei de criză trebuie repornită creditarea. „E un proces extraordinar de complicat, unele ţări au ajuns până la ameninţarea băncilor comerciale dacă nu acordă credite, însă este absolut necesar să se realizeze cât mai rapid”, a spus reprezentantul Casei de Investiţii Capital Partners. În plus, el a adăugat că România ar trebui să adopte un nou model de creştere economică, bazat pe economii şi investiţii, şi nu pe credit şi consum. Totodată, el a adăugat că România are nevoie în această perioadă să reconstruiască credibilitatea în faţa investitorilor srăini, fără de care „nu există cale de ieşire din recesiune”.