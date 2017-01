Soluţie în scandalul de la Şcoala „Nicolae Iorga”

Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa au decis să nu mute toţi elevii Şcolii Generale „Nicolae Iorga” din Constanţa la Şcoala Generală nr. 6. Elevii care învaţă în ciclul primar (clasele I-IV) vor putea învăţa şi în anul şcolar 2009-2010 în clădirea respectivei unităţi de învăţămînt. „Aceasta este, de fapt, prima soluţie pe care am propus-o, ca grădiniţa să funcţioneze la parterul clădirii, iar elevii din clasele I-IV la etaj, urmînd să fie mutaţi numai elevii din clasele V-VIII. Ni s-a răspuns, însă, că nu este spaţiu şi că dacă ar funcţiona grădiniţa la parter ar fi prea aglomerat. Prin urmare, am decis să mutăm toţi elevii. În urma unor reverificări, am ajuns la concluzia că, momentan, cea mai bună soluţie este cea iniţială”, a declarat inspectorul şcolar general din cadrul ISJ, prof. Petrică Miu. Reamintim că părinţii elevilor Şcolii Generale „Nicolae Iorga” au protestat, la mijlocul lunii august, împotriva desfiinţării unităţii de învăţămînt. De asemenea, cu ocazia vizitei la Constanţa a ministrului Educaţiei, Ecaterina Andronescu, i-au înmînat un memoriu în care îşi expuneau doleanţele. La nivelul judeţului Constanţa, numărul efectivelor de elevi sînt în scădere, în acest an existînd aproximativ 30 de clase de liceu care nu s-au mai putut forma, din cauza numărului mic de elevi. În schimb, se înregistrează o creştere la nivelul efectivului de preşcolari, cererile pentru locuri în grădiniţe fiind tot mai multe. În total, în acest an, vor începe grădiniţa aproximativ 22.000 de copii.