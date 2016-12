Soluţii de la Mediu pentru românii cu maşini mai vechi de 10-15 ani

Noua taxă auto, redenumită ca timbru de mediu, se va plăti o singură dată, pe criteriul emisiilor de dioxid de carbon, a anunţat premierul Victor Ponta ieri, în şedinţa de Guvern. „Taxa se plăteşte o singură dată şi se plăteşte pe criteriul emisiilor de dioxid de carbon”, a spus el. Ponta a mai arătat că s-a găsit o soluţie şi în ceea ce priveşte maşinile foarte vechi, în cazul cărora se va aplica un coeficient de depreciere, astfel încât taxa plătită de proprietar să nu ajungă la sume de zece ori mai mari cât valorează maşina. „Acele cazuri aberante în care are omul o maşină de 10-15 ani şi valorează 500 de euro nu mai plăteşte 5.000 de euro taxă. Prin aplicarea acelui coeficient de depreciere la maşinile vechi închidem şi această problemă”, a arătat Ponta, adăugând că \"oamenii pot să le înstrăineze (automobilele vechi – n.r.), mai ales că ideea este să-şi cumpere altă maşină mai nouă şi mai puţin poluantă, fără să-i punem să plătească taxe de cinci ori decât valorează într-adevăr maşina\". Timbrul de mediu gândit de Ministerul Mediului trebuie aplicat în cazul autovehiculelor comerciale numai după ce va fi returnată acciza din carburanţi conform modelului european practicat în mai multe ţări europene, iar o formulă ideală a acestei taxe are nevoie de o analiză serioasă şi transparentă, a atras atenţia, pe 11 ianuarie, Confederaţia Naţională Rutieră. Forma iniţială a taxei auto, suspendată până la 31 decembrie 2012, a reintrat în vigoare de la 1 ianuarie, însă aceasta este redusă cu 25%. Contribuabilii care, de la 1 iulie 2008, au plătit o taxă mai mare decât cea rezultată din aplicarea legii în vigoare pot solicita restituirea sumelor reprezentând diferenţa de taxă plătită. Conform legii, care are la bază principiul “poluatorul plăteşte”, taxa de poluare va fi plătită o singură dată atât pentru autovehiculele noi, cât şi second-hand care sunt înmatriculate pentru prima dată în România.