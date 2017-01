Soluţii incerte pentru asigurarea combustibilului

Primăria Vulturu face parte din categoria administraţiilor locale constănţene care nu-şi vor putea procura combustibilul necesar pentru încălzirea unităţilor de invăţământ şi a restului instituţiilor publice din comună decât dacă se îndatorează. Primarul comunei, Eugen Berbec, a declarat că a găsit o societate care îi poate furniza combustibilul necesar încălzirii pe timpul sezonului rece, dar încă nu s-a stabilit modalitatea în care se va face plata. „Pentru încălzirea tuturor instituţiilor publice din comună avem nevoie de aprox. 150 de metri steri de lemne, care ne-ar costa aprox. 200 de milioane de lei vechi. Am stabilit cu societatea respectivă ce cantitate de lemne avem nevoie şi am înaintat o comandă, însă, deocamdată, nu ştim cum vom plăti. Vom vedea dacă va fi nevoie să achităm lemnele într-o lună, două, trei sau societatea va stabili o altă dată pentru plată”, a declarat primarul din Vulturu.