Soluţii moderne pentru constructori, la Camex

Pavilionul Expoziţional din staţiunea Mamaia este, începând de ieri, gazda celei de a noua ediţii a târgului de construcţii CAMEX. Firmele prezente, peste 70 la număr, se străduiesc, în ciuda crizei, să îşi facă cunoscute cele mai ingenioase soluţii şi oferte promoţionale. „Camex este într-adevăr o tradiţie, am mers pe perseverenţă, avem nouă ani de expoziţie la Constanţa şi sperăm la cât mai mulţi. Expoziţia Camex din acest an îşi propune să dinamizeze sectorul construcţiilor, grav afectat în ultima perioadă de criza financiară. În cei nouă ani, Camex a reuşit să dea pulsul corect al industriei construcţiilor din România şi să ofere informaţii corecte tututor companiilor din piaţă”, a declarat Bogdan Romaniuc, PR ABplus Events, cu prilejul deschiderii expoziţiei. La rândul său, prim-vicepreşedintele Patronatului Societăţilor din Construcţii din România, Răzvan Niculescu, a subliniat importanţa acestei expoziţii în contextul economic actual. „Camex este o platformă foarte bună pentru firmele de construcţii de a-şi face cunoscute tehnologiile şi produsele, dar şi pentru specialiştii din domeniu. Această expoziţie ne arată drumul spre normalitate şi aşa ar trebui să continue indiferent de ceea ce se întâmplă”, a spus Niculescu. După un parteneriat de succes de câţiva ani, brandul Deko Professional este, şi în 2010, partener oficial al evenimentelor Camex. „În cadrul Camex Constanţa, vizitatorii ne vor putea testa produsele şi îi vor putea cunoaşte pe specialiştii noştri”, a declarat Claudiu Gavril, area sales manager Deko Profesional. Sub o singură cupolă, la târg sunt expuse cele mai noi tehnologii în materie de construcţii şi amenajări, constructorii venind cu oferte inedite pentru casele constănţenilor. Prototipurile aduse la expoziţie sunt menite să asigure o locuinţă de vis, economicoasă, sigură şi confortabilă. Partener local al manifestării, Telegraf Advertising participă la târg cu un stand propriu în cadrul căruia sunt prezentate ofertele de publicitate. Constănţenii care vor să vadă ultimele noutăţi în materie de construcţii pot merge la Pavilionul Expoziţional până sâmbătă inclusiv, între orele 10.00 şi 18.00, iar duminică, între orele 10.00 şi 14.00.