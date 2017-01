Soluţionarea contestaţiei operatorilor fluviali, amînată de instanţă

Ordinul Ministrului Transporturilor privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de transport naval a provocat nemulţumirea operatorilor, în general, şi pe cea a celor fluviali, în special. Pentru că au considerat ca fiind discriminatorie decizia impunerii unui număr minim de 30 salariaţi, Asociaţia Armatorilor şi Operatorilor Fluviali (AAOF) a contestat în instanţă normativul. „Nu este corect să se impună acel număr minim de 30 de salariaţi pentru a primi autorizaţia de a opera în porturile româneşti, deoarece în porturile de la Dunăre, agenţii economici nu au nevoie de atîţia salariaţi. Am ales să contestăm acest ordin, deoarece niciun operator fluvial nu ar mai fi primit autorizaţia de funcţionare“, a declarat preşedintele AAOF, Marin Chintoan. Primul termen dat de instanţa constănţeană a fost 31 octombrie. „Speram să se dea o hotărîre definitivă, însă instanţa ne-a dat un nou termen, pe 14 noiembrie pentru a judeca pe fond“, a spus preşedintele armatorilor fluviali. La rîndul său, directorul Autorităţii Navale Române (ANR), instituţia care trebuie să pună în aplicare ordinul, Paul Brînză a declarat că prevederile controversatului ordin ministerial nu se vor pune în aplicare. „Instanţa a dat o hotărîre pentru suspendarea temporară a aplicării ordinului. În plus, am discutat cu reprezentanţii Ministerului Transporturilor în domeniul naval şi am decis ca pînă la pronunţarea definitivă a instanţei să lucrăm după vechea legislaţie pentru că, dacă Tribunalul va stabili suspendarea definitivă a ordinului, iar noi suspendăm autorizaţia de funcţionare a operatorilor pe motiv că nu au numărul minim de salariaţi, vom fi puşi în situaţia de a le plăti despăgubiri pentru pierderile provocate“, a declarat Paul Brînză. Încă de la contestarea ordinului ministrului Transporturilor, directorul general al ANR a recunoscut că agenţii economici care operează în porturile dunărene nu au atît de mulţi salariaţi, iar dacă instanţa va da cîştig de cauză ministerului, toată activitatea pe Dunăre şi pe apele interioare se va bloca.

Acţiunea AAOF este contestată de preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Portuare, Petre Costel. „Afirmaţia operatorilor fluviali este falsă. O unitate de operare încărcare/descărcare nave are nevoie de minim 30 de salariaţi care să lucreze în ture. Nici la Dunăre nu sînt situaţii în care o navă să fie operată în opt ore. Cum am mai spus, sînt firme în apartament de bloc care s-au obişnuit să nu aibă niciun salariat şi să folosească muncă la negru“, a declarat preşedintele FNSP, Petre Costel. Acesta a adăugat că ordinul contestat de operatorii fluviali este un instrument destinat luptei împotriva muncii la negru pe platforma portuară.