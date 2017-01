Şomajul constănţean, ţinut în frîu cu fonduri de la Banca Mondială

Luna decembrie este, înainte de toate, o perioadă de reculegere, cînd, înainte de Crăciun şi Anul Nou, fiecare îşi face bilanţul, adăugînd bunele, dar şi lucrurile mai puţin faste prin care a trecut. Cu ocazia zilei Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, ieri, la sediul agenţiei constănţene, a avut loc conferinţa de presă care a făcut bilanţul acestui an, o reuniune inedită care a adunat la aceeaşi masă reprezentanţii instituţiei, dar şi pe cei ai Casei Judeţene de Pensii şi Direcţiei de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie. La deschiderea întîlnirii, directorul executiv al AJOFM Constanţa, Emilia Murineanu, a prezentat activitatea instituţiei în acest an, accentul fiind pus pe aplicarea măsurilor privind încadrarea în muncă a absolvenţilor, şomerilor de peste 45 de ani şi a persoanelor cu handicap. Potrivit Emiliei Murineanu, judeţul nostru a înregistrat în ultimele 11 luni unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimii ani, acesta ajungînd în toamnă pînă la 3%. O explicaţie o constituie aplicarea măsurilor active care s-au aplicat pe parcursul anului, peste 11.000 de constănţeni fiind încadraţi în cîmpul muncii. "Ţinînd cont de discrepanţele existente în domeniul forţei de muncă din localităţile constănţene, am pus în aplicare mai multe programe destinate şomerilor din mediul rural. Este îmbucurător că am încadrat în muncă 2.069 de şomeri de lungă durată, dintre care 245 de tineri sub 25 de ani, celelalte 1.824 de persoane avînd vîrste de pînă la 45 de ani. Totodată, prin organizarea unor vizite în localitaţile din mediul rural am semnat convenţii pentru încadrare cu 1.234 de persoane", a declarat Murineanu.

Pe de altă parte, pe parcursul celor cinci Burse ale locurilor de muncă ce au adus în atenţia constănţenilor aproape 8.000 de slujbe, foarte mulţi studenţi, absolvenţi şi tineri care au părăsit sistemul de protecţie a copilului au reuşit să intre în rîndurile salariaţilor. De remarcat este faptul că multe dintre cursurile destinate persoanelor defavorizate din mediul rural au fost finanţate cu fonduri de la Banca Mondială. Pe de altă parte, odată cu încheierea negocierilor de aderare, serviciile publice de ocupare a forţei de muncă vor avea un rol mult mai mare în modernizarea structurilor şi furnizării serviciilor la standardele europene. "În afară de orientarea către client, ne vom concentra pe identificarea şi intervenţia rapidă a locurilor de pe piaţa muncii. Avînd în vedere creşterea interdependenţei dintre pieţele muncii din UE, vom promova colaborarea cu alte instituţii din domeniul educaţiei, asistenţei sociale, dar şi la nivelul agenţiilor private de ocupare", a mai declarat Emilia Murineanu.