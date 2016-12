Şomajul românesc, la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani

• După 1989, numărul maxim de şomeri a fost înregistrat în martie 1994, de 1,291 milioane de persoane, iar minimul, după 1991, a fost înregistrat în iunie 2008, de 337.084 persoane

• Un număr atît de ridicat de şomeri, 517.741 (existenţi în România lui 2009) nu a mai fost atins din martie 2006, cînd ţara noastră avea 545.884 de persoane fără un loc de muncă

• Judeţul Constanţa se situează sub media pe ţară la capitolul şomeri

După ani întregi în care şomajul românesc s-a situat sub nivelul celorlalte candidate la UE, dar chiar şi sub media din spaţiul comunitar, criza financiară a dat peste cap piaţa muncii. Cum de la o zi la alta tot mai multe firme îşi închid porţile, salariaţii se văd în situaţia de a căuta noi oportunităţi de angajare sau să solicite puţinii bani cuveniţi prin ajutorul de şomaj. Aşa se face că, dacă în toamna anului trecut, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) raporta puţin peste 360.000 de persoane, rata şomajului a atins, luna trecută, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Potrivit ANOFM, numărul şomerilor a crescut în aprilie cu 4.120 de persoane, pînă la 517.741, nivel apropiat de estimarea iniţială a Ministerului Muncii. Reprezentanţii instituţiei susţin că un număr atît de ridicat de şomeri nu a mai fost atins din martie 2006, cînd România avea 545.884 de persoane fără un loc de muncă. După 1989, numărul maxim de şomeri a fost înregistrat în martie 1994, de 1,291 milioane de persoane, iar minimul după 1991 a fost înregistrat în iunie 2008, de 337.084 persoane. Rata şomajului a urcat în aprilie la 5,7%, de la 5,6% în martie. Din totalul şomerilor înregistraţi în baza de date a ANOFM, 249.861 sînt indemnizaţi şi 267.880 neindemnizaţi. Numărul şomerilor indemnizaţi a crescut cu aproape 20.000 de persoane, iar cel al şomerilor neindemnizaţi s-a diminuat cu peste 17.000 persoane faţă de luna precedentă. Ponderea şomerilor neindemnizaţi în numărul total al şomerilor rămîne în continuare ridicată (51,7%), însă a scăzut cu 3,6 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Din numărul total de şomeri, 224.291 sînt femei, rata şomajului în rîndul acestora fiind de 5,3%. Cea mai mică rată a şomajului a fost raportată în Ilfov (1,6%), Bucureşti (1,8%) şi Timiş (2,7%), în timp ce cea mai mare era în judeţele Vaslui (12%), Mehedinţi (10,4%) şi Teleorman. Judeţul Constanţa se situează, încă de la începutul anului, sub media pe ţară în ceea ce priveşte şomajul. Cele mai recente date indică, la Constanţa, un procent de 4,2%, în vreme ce, la nivel naţional, procentul era de 5,3%. Pe 22 aprilie, directorul executiv al Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, Dumitru Pelican, anunţa că numărul şomerilor ar putea urca în acest an pînă la aproape 800.000, dar ar putea fi de doar 700.000 de persoane, dacă Guvernul va începe investiţiile în infrastructură. În schimb, FMI estimează că numărul de şomeri va ajunge la circa 800.000 la sfîrşitul acestui an, în timp ce Comisia Naţională de Prognoză mizează pe doar 620.000 de şomeri.