„Şomer”, singura profesie... practicată

Fie nu şi-au găsit joburi pe măsura educaţiei sau profesiei, fie joburile care li s-au oferit erau la peste 50 km distanţă de casă şi au fost îndreptăţiţi să le refuze, fie nu şi-au bătut capul prea mult să-şi caute un loc de muncă, sau fie nu sunt calificaţi în... nimic, aproape o treime dintre şomerii constănţeni stau pe banii statului (sau pe cei ai părinţilor, după caz) de cel puţin un an. Nici măcar pe timp de vară, când ofertele de muncă s-au înmulţit, şomerii de lungă durată nu şi-au găsit un job. Potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) din Constanţa, la finele lunii iunie, 3.357 de persoane (aprox. o treime din totalul şomerilor - n.r.) făceau parte din „şomerii de lungă durată”. Dintre aceştia, 25% sunt femei. Directorul executiv al AJOFM Constanţa, Emilia Murineanu, a declarat că 301 dintre cei care şomează sunt tineri cu vârste sub 25 de ani. „În funcţie de mediul de provenienţă, din cei 3.357 de şomeri de lungă durată, 1.189 provin din mediul urban şi alţi 2.168 provin din mediul rural”, a mai precizat directorul AJOFM Constanţa. La nivel naţional, femeile sunt cele care îşi găsesc cel mai greu de muncă. Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), în Teleorman, 2.970 se află în şomaj pe termen lung, în Iaşi 2.900 şi în Galaţi 2.880 de femei au ca singură profesie „şomajul”. Căutarea unui loc de muncă s-a prelungit dincolo de 12 luni şi pentru 2.400 de femei din Buzău şi pentru alte 2.200 din judeţul Olt. La nivel naţional, ANOFM are în evidenţe 43.800 de şomeri cu vârste sub 25 de ani, din care 19.700 (adică 45%) sunt incluşi în categoria şomerilor de lungă durată. Potrivit datelor ANOFM, aproape 85% dintre ei nu beneficiază de ajutor de şomaj. Potrivit unui top internaţional, România ocupă locul trei în Europa după numărul tinerilor care şi-au terminat şcoala dar au rămas pe banii părinţilor, neavând nicio altă sursă de venit. Rata şomajului în rândul românilor sub 25 de ani se apropie de 24%, fiind peste media UE, de 21,5%. Datele nu iau în calcul noul val de şomeri cu acte în regulă din această vară (tinerii picaţi la bac şi generaţia care termină facultatea).