Şomerii constănţeni, şcoliţi gratuit

49 CURSURI DE FORMARE Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot participa la programele de formare profesională ale Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Constanţa. Potrivit reprezentanţilor AJOFM Constanţa, formarea profesională are rolul de a creşte competenţele beneficiarului în vederea reintegrării pe piaţa muncii. „Cursurile sunt organizate în funcţie de cererea de pe piaţa muncii, dar şi ţinând cont de doleanţele persoanelor aflate în căutarea unui job”, a declarat directorul executiv adjunct al AJOFM Constanţa, Gheorghe Buşu. El a precizat că, pe parcursul anului trecut, instituţia a organizat 49 de cursuri de formare profesională în care au fost cuprinse 1.239 de persoane. Dintre acestea, doar 288 şi-au găsit un loc de muncă. Au fost făcute cursuri pentru o serie de meserii, printre care: administrator de pensiune turistică, auditor de mediu, cameristă de hotel, contabil, cosmetician, frizer, expert achiziţii publice, îngrijitor bătrâni la domiciliu, lucrător comercial, manager de proiect şi altele.

NOUTĂŢI Pentru acest an, AJOFM Constanţa şi-a propus să şcolească 1.150 de şomeri. „Ne-am propus să organizăm cursuri în domeniile: turism - servicii, protecţie socială, comerţ, informatică, construcţii, agricultură şi domeniul esteticii corporale. Ca noutate, în acest an vom face şi cursuri în domeniul navigaţiei, respectiv pentru motorist şi marinar”, a spus Buşu. Potrivit directorului adjunct al AJOFM Constanţa, cursurile de motorist şi marinar vor fi structurate pe trei niveluri. Primul nivel va fi de 360 de ore şi va avea o durată de zece săptămâni, cel de-al doilea va avea 720 de ore şi se va derula pe parcursul a 20 de săptămâni, iar cel de-al treilea nivel va fi de 1.080 de ore şi va fi timp de 30 de săptămâni. Pentru cei care doresc să urmeze unul dintre cursurile Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă sunt necesare următoarele acte: cartea de identitate, actele de studii, în copie şi original, şi adeverinţă de la medicul de familie conform căreia persoana în cauză e aptă să practice meseria pentru care urmează cursul. Mai multe informaţii pot fi obţinute la sediul AJOFM Constanţa, din strada Lacului, nr. 14. La sfârşitul anului trecut, în evidenţele instituţiei erau 13.482 de şomeri, dintre care femei - 7.967, tineri sub 25 de ani - 1.878, în timp ce numărul persoanelor peste 45 de ani era de 6.265. Cei mai mulţi dintre aceştia, 67%, aveau un nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional, 3.358 aveau studii liceale şi postliceale, iar 1.066 deţineau nivel de instruire universitar.