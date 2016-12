Somnul Finanțelor naște penalități-monstru

După impozitul pe nimic, taxa pe puținul pe care-l mai ai și birul pe agoniseala de-o viață, pierdută constant la inundații, Ministerul Finanțelor lovește din nou! Vă prezentăm „penalitatea de nedeclarare“, în valoare de fix 0,06% pe zi din valoarea sumei nedeclarate, care se va aplica persoanelor fizice și firmelor care nu își declară impozitele de peste 50 lei. Dacă inteligența acută a inspectorilor fiscali detectează fraudă, penalitatea crește cu... 100%! La 0,12% pe zi! Să facem niște matematică. Ion Icsulescu, un contribuabil obișnuit din România, care muncește pe rupte și, dintr-o proastă obișnuință, insistă să fie corect în relația cu un stat care nu oferă mai nimic în schimb (nu, firele albe timpurii și durerile de cap nu se pun, statule!), decide, în 2015, să protesteze! Rage against the machine. Are de plătit un impozit de 300 lei și nu declară nimic. În martie 2016, este penalizat pentru asta cu 65,7 lei, adică aproape 20% din sumă. Pe de altă parte, firma Frauda SRL trage statului o țeapă de 250.000 lei. Ce urmează apoi? Îi dărâmă Antifrauda ușa, așa a făcut în această săptămână micilor comercianți constănțeni, sau i se trimite evazionistului o scrisoare-tip, în care este anunțat că la tunul dat bugetului de stat s-a aplicat o penalitate de 0,12% pe zi, totalizând aproape 110.000 lei? Oricum, întrebarea de 1.000 de puncte este următoarea - de la cine credeți că va recupera al nostru drag stat „prejudiciul“? De la băiatul deștept care a dat un tun de 250.000 lei și-a dispărut în Caraibe sau de la Icsulescu cel 99% cinstit, care a vrut să protesteze? Răspunsul corect arată, pentru a nu știu câta oară, cât de inutili sunt cei care concep strategiile guvernamentale antifraudă. Paradoxal este că importăm și copiem toate prostiile din Occident, dar exemplele de bună practică sunt ignorate complet.