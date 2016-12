Somnul, semn al îmbătrânirii cerebrale

În cadrul proiectului „Brain Aging”, care tocmai s-a încheiat, medici şi asistenţi din toată ţara au fost instruiţi să descopere semnele precoce legate de bolile neuro degenerative, ceea ce a şi făcut necesară dezvoltarea unei strategii educaţionale. Conform studiilor din domeniu, poate exista o pierdere de masă neuronală, lentă, progresivă, care apare cu 10 -15 de ani înainte de primele semne clinice şi diagnosticul stabilit prin medicina tradiţională. \"De aici a venit nevoia dezvoltării educaţiei integrale la nivelul a şapte specialităţi, aşa cum am imaginat şi am dezvoltat de-a lungul a trei ani de zile cât s-a derulat proiectul. Este vorba de medicina de familie, neurologie, psihiatrie, geriatrie, medicină imagistică, medicină moleculară sau de laborator şi a şaptea este anestezie-terapie intensivă pentru că de foarte multe ori accelerarea acestui fenomen se întâmplă după o succesiune de intervenţii chirurgicale cu anestezie generală\" a declarat ieri, prof. dr. Luiza Spiru, preşedintele Fundaţiei Ana Aslan, cu prilejul încheierii proiectului “Brain Aging”. Referindu-se la faptul că vârsta la care apar aceste boli este din ce în ce mai scăzută, prof. dr. Luiza Spiru a precizat câteva din cauzele producerii îmbătânirii. O parte din ele sunt factorii de mediu care sunt din ce în ce mai alteraţi, dar şi impactul personal, al stresului şi a lipsei de cunoaştere a mangementului de stres, pe care fiecare persoană ar trebui să şi-l asume în funcţie de problemele personale pe care le are. Primele semne care ar trebui să fie luate în consideraţie sunt insomniile, calitatea somnului sau greutatea în a adormi. Aceste semne, dacă mai sunt însoţite şi de tulburări de concentrare şi de atenţie trebuie tratate cu seriozitate, iar pacientul trebuie să meargă la medic.