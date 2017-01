Sonda spațială Juice va explora planeta Jupiter în 2030

Agenția Spațială Europeană (ESA) a semnat un contract în valoare de 350 de milioane de euro cu Airbus Defence and Space pentru construirea sondei Juice, care va studia planeta Jupiter și sateliții săi de gheață, potrivit unui anunț făcut miercuri, citat de agenția France Presse. Juice (JUpiter ICy moons Explorer) ar trebui să fie lansată în anul 2022 de către o rachetă Ariane 5 de la Kourou (Guyana Franceză). Aceasta va porni apoi într-o călătorie de șapte ani și jumătate, la finalul căreia va ajunge la planeta Jupuiter. Juice este prima misiune europeană cu destinația Jupiter, cea mai mare planetă din sistemul nostru solar, precizează AFP. ESA a anunțat la jumătatea lunii iulie că a selectat Airbus Defence and Space (Airbus DS) drept contractant principal pentru această misiune. Contractul a fost semnat oficial la Toulouse (Franța). Misiunea vizează cercetarea posibilităților existenței unei lumi locuibile în jurul acestor giganți planetari gazoși, a precizat într-o declarație Airbus DS, divizie a Airbus Group. Juice va examina sistemul de sateliți din jurul planetei Jupiter, concentrându-se în special pe sateliții Europa, Ganymede și Callisto, care ar putea adăposti oceane sub suprafața lor.

Odată ajunsă pe orbita lui Jupiter în anul 2030, sonda Juice va efectua mai multe survoluri timp de mai mult de trei ani și jumătate, după care va fi plasată pe orbită în jurul satelitului Ganymede. În greutate de 5,5 tone, Juice va fi propulsată de un generator solar de 97 de metri pătrați, cel mai mare realizat vreodată pentru o misiune interplanetară. Ca arhitect al sondei, Airbus Defence and Space, numărul 2 mondial din industria spațială, va angaja 150 de specialiști și va conduce un consorțiu format din peste 60 de companii. "Echipa de proiect a Airbus Defence and Space lucrează din greu pentru a livra primul echipament în vara anului 2016,", a menționat François Auque, CEO al Space Systems, citat de AFP.