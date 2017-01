Sondajele lui Iorguş

Cînd au mai rămas doar cîteva zile pînă la alegerile parlamentare, Zanfir Iorguş a intrat în pielea găinii care îşi face singură curaj înainte de a fi tăiată. Cu siguranţă, pentru domnia sa, un politician scăldat în mai multe doctrine, care s-a deprins şi cu stînga şi cu dreapta, 30 noiembrie este o zi vitală în ce priveşte viitorul său politic. Faţă de ceilalţi contracandidaţi, pentru el, alegerile sînt decisive din foarte multe puncte de vedere. Cu excepţia fostului primar al Mangaliei, toţi candidaţii mai au o şansă peste patru ani. Stelian Duţu este independent. Unii sînt tineri şi au viitorul în faţă. Pe urmă, sînt la prima sau la a doua încercare. Zanfir Iorguş vine după o înfrîngere usturătoare la alegerile locale din vara acestui an. Ca atare, un nou eşec l-ar putea scoate de pe orbita politichiei. Sînt candidaţi cotaţi ca fiind “tinere speranţe”. Peste patru ani, nu-i aşa?, sînt numa’ buni de tăvălit într-o nouă bătălie electorală. S-ar putea ca partidele pe care le reprezintă să investească mai mult în ei la viitoarele alegeri. Lui Zanfir Iorguş i-a cam expirat termenul de garanţie în politică. Dacă reuşeşte să ajungă deputat, sigur, cel puţin patru ani, i se mai prelungeşte termenul de şedere dar, nici în acest caz, nu este sigur de ziua de mîine. Dacă repetă eşecul de la locale, în opinia mea, îl aşteaptă vremuri grele… Acestea fiind coordonatele date, înţeleg de ce, pentru domnia sa, alegerile parlamentare au o miză uriaşă. Pentru Iorguş, este o bătălie pe putere şi libertate. Din acest motiv, se agaţă cu disperare de geamandura partidului, făcînd eforturi ca valurile evenimentelor neprevăzute să nu-l tîrască în larg. Din păcate pentru dînsul, PD-L, aflat într-un evident declin la Constanţa, nu îl poate ajuta prea mult. Există riscul ca, luîndu-se în braţe, să ajungă îmbrăţişaţi pe fundul prăpastiei. În realitate, fiecare trebuie să-şi salveze pielea! Înclin să cred că pe Iorguş l-ar fi avantajat mai mult votul, la grămadă, pe liste. Eu zic că uninominalul nu-i face bine! Chiar dacă susţinătorii domniei sale ne pun în ochi lanterna cu faza mare a sondajelor de sezon. Conform unor surse, Zanfir Iorguş ar fi acreditat cu un procent de 36 la sută. Adică, mai mult ca sigur, cîştigător detaşat! Sîntem în plin război mediatic de sunet şi lumini. Sigur, vehiculînd astfel de procente, care nu au nicio legătură cu realitatea din teren, echipa lui Iorguş încearcă să taie elanul celor care intenţionează să iasă la vot. Patentul acestei manevre, cu un puternic iz propagandistic, poartă însemnele lui Traian Băsescu. De cînd a început campania electorală, preşedintele ne spune răspicat că, indiferent de rezultatul final al alegerilor, dumnealui numeşte premierul! Nu mai vrea un tehnocrat, cum lăsase să se înţeleagă, se mulţumeşte şi cu un politician. Cu alte cuvinte, degeaba votaţi voi pe cine vreţi, tot eu hotărăsc! Întorcîndu-ne între hotarele Colegiului 5, e limpede că trompetiştii de serviciu au ca sarcină derutarea alegătorilor din mediul rural, care nu intenţionează să-l voteze pe Iorguş. Sigur, dacă ţinem cont de procentele uluitoare vehiculate prin diverse sondaje, se prea poate ca unora să le fie inoculată lehamitea faţă de vot. Este posibil să asistăm şi la cunoscutul recul al sondajelor care ne amintesc de indicatorii din întrecerea socialistă. Domnul Iorguş s-a fript cu schema asta şi la alegerile locale. Dacă vă amintiţi, ca şi acum, înainte de deschiderea secţiilor de votare, Zanfir Iorguş era un fel de lider detaşat în sondaje. Faţă de parlamentare, contracandidaţii săi erau nişte necunoscuţi. Vedeta imbatabilă era, conform procentelor prezentate în tot felul de sondaje, Zanfir Iorguş, pentru ca, în cele din urmă, să cîştige Claudiu Tusac! În condiţiile în care, atenţie, campania electorală a lui Iorguş a fost mult mai incisivă faţă de situaţia de acum! Am sentimentul că Zanfir Iorguş a obosit. După cum consemnam într-un alt editorial, domnia sa se află de un an într-o nesfîrşită campanie electorală. Uzura disputelor sale cu actualul primar începe să-şi spună cuvîntul. Se simte acest lucru în acţiunile anemice pe care le întreprinde, în interviurile lipsite de conţinut. Zanfir Iorguş nu are un mesaj anume. El se cantonează în generalităţi şi chestiuni banale. Ca şi la alegerile locale, mizează pe notorietatea acumulată ca primar, numai că zestrea sa a sărăcit vizibil. În ciuda procentelor cu care se mîndreşte după fiecare sondaj făcut la repezeală…