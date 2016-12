Sonique a fost supusă unei mastectomii

Mulţi i-au fredonat piesele „It Feels So Good”, „Alive”, „Sky” sau „Can\'t Make Up My Mind”, dar anul acesta Sonique este forţată să facă o pauză în carieră. Vedeta pe numele său real Sonia Clark a fost diagnosticată săptămîna trecută cu cancer la sîn, iar ieri a fost supusă unei intervenţii chirurgicale. Potrivit impresarului său, Sonique a trecut cu bine de operaţie şi va urma un tratament în regim de urgenţă. Cîntăreaţa va rămîne internată în spital cel puţin pînă sîmbătă. Sonique urma să susţină un concert la Festivalul Danube Island în Austria, săptămîna viitoare, dar se pare că nu va putea să îşi respecte programul.

Sonique, în al cărui palmares se numără premiile Brit şi Novello, şi-a început cariera muzicală încă din adolescenţă, cu trupa reggae Fari. S-a bucurat de succes în 1985, cu piesa „Let Me Hold You”, înainte de a se alătura trupei dance S\'Express. Între 1997 şi 1999, Sonique a fost DJ la Ibiza, la clubul Manumission. În 2000 a cunoscut adevăratul succes cu piesa „It Feel So Good”, care a devenit un hit nu doar în cluburi, dar şi în topuri.

Cu acest diagnostic categoric, vedeta s-a alăturat unui şir lung de staruri care s-au luptat cu acest tip de cancer, printre care Kylie Minogue, Sheryl Crow, Anastacia, Cynthia Nixon, Olivia Newton-John sau Christina Applegate.