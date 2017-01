Sonique va susţine un show în staţiunea Mamaia

Solista britanică Sonique, cunoscută pe piaţa muzicală şi ca DJ, va mixa, în această vineri, într-un cunoscut club din staţiunea Mamaia. Pentru concertul care va avea loc în Kristal Club Mamaia, preţul unui bilet este de 20 de lei, pînă la miezul nopţii şi 30 de lei, după ora 24.00. Warm-up-ul va fi asigurat de rezidentul clubului, DJ Chriss.

Sonique este numele de scenă al cîntăreţei britanice Sonia Clarke. Cunoscută atît ca interpretă, cît şi ca DJ, artista s-a bucurat de succes în rîndul fanilor muzicii trance. Sonique a fost liderul formaţiei „S\'Express”, iar în 2001 a cîştigat „Brit Award” pentru cea mai bună solistă britanică.

Interpreta este cunoscută publicului şi pentru piesele „It Feels So Good\", \"That’s What Takes Me High\", „Sky”, „Alive” şi coverul „I Put a Spell on You\". Ultima vizită a lui Sonique în România a avut loc în luna octombrie a anului trecut, cînd a mixat la Bucureşti. Artista a practicat gimnastica şi atletismul şi a exersat trei ani înainte de a începe să mixeze în cluburi.

Încă din 2000, cînd şi-a lansat primul album, Sonique a obţinut cinci discuri de platină, a fost desemnată cea mai bună cîntăreaţă a anului şi a fost nominalizată pentru „cel mai bun DJ al anului”. În plus, potrivit „Guinness Book\", ea este prima femeie-DJ care a ocupat, trei săptămîni consecutiv, prima poziţie în topurile muzicale.