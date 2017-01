Sonisphere Festival 2010 a scris istoria rock-ului în România!

Cel mai complex eveniment rock petrecut vreodată în România, Tuborg Green Fest presented by Sonisphere Festival, s-a încheiat grandios, duminică seara, la Romexpo din Bucureşti, printr-un show incendiar ( la propriu!) al trupei Rammstein. Într-un decor industrial, aproape 50.000 de rockeri au fost copleşiţi atât de calitatea excepţională a muzicii difuzată prin cele 100 boxe de mare putere, cât şi de multitudinea de efecte speciale care au controlat pulsul întregii audienţe: jerbe de flăcări şi explozii de artificii uriaşe deasupra scenei, rachete controlate care s-au îndreptat spre public, efecte de lumini de ultimă generaţie sau tunuri cu spumă şi confetti.

Trei zile cu cele mai tari trupe de metal din lume. Dacă primele două zile ale festivalului au adus în faţa celor peste 70.000 de spectatori, nume de rezonanţă ale scenei rock mondiale, precum Orphaned Land, Paradise Lost, Volbeat, Manowar, Accept, Anthrax, Megadeth, Slayer şi Metallica, cea de-a treia zi a fost deschisă de clujenii de la Luna Amară, care au dedicat piesa „Somn” recent dispăruţilor Ronnie James Dio, Peter Steele (Type O Negative) şi Paul Gray (Slipknot). Spectacolul a continuat cu britanicii de la Anathema, care au încălzit publicul şi cu cele mai noi piese ale lor de pe recentul album, „We’re here because we’re here”. Au urmat cei de la Stone Sour, care au dat un elocvent exemplu de super-metal american. Pentru că despre organizare nu se poate discuta, onest, decât la superlativ, publicul, „încălzit” după preferinţe cu bere, whisky şi mici, a primit intrarea pe scenă a trupei Alice in Chains cu ropote de aplauze. Noua formulă a formaţiei - exponentă principală a grunge-ului - a ridicat nivelul de adrenalină în rândul publicului prin evoluţia de excepţie, pregătind intrarea în scenă a celor de la Rammstein, cel mai aşteptat moment al zilei.

Rammstein, un show total!. Înaintea show-ului celei mai celebre trupe de industrial metal din lume, scena a fost acoperită, pentru ca surpriza pentru fanii Rammstein să fie completă. Pe fundal a apărut un steag imens al Germaniei, iar senzaţia serii a intrat în aplauzele publicului, în ritmul piesei ”Rammlied\". Cum era de aşteptat, asaltul efectelor pirotehnice a preluat controlul respiraţiei în arene. În timpul melodiei \"Feuer Frei\", membrii trupei au apărut cu măşti metalice pe faţă, cu care au produs un adevărat delir în rândul miilor de spectatori care priveau fascinaţi jerbele de flăcări de aproape 10 metri, „scuipate” deasupra lor de solistul şi chitariştii trupei. Au urmat artificiile pe „Wiener Blut\", pentru ca apoi, după o doză de adrenalină, Till Lindemann să cânte celebrul refren al lui Edith Piaf, „Non, rien de rien\", pe „Frühling in Paris\". Show-ul fantastic a continuat cu momentul în care clăparul Christian „Flake\" Lorenz a fost „incendiat” de solistul Till Lindemann, ridicându-se pe o platformă şi turnând o flacără lichidă peste acesta. În acelaşi ton incendiar a continuat şi piesa „Benzine\", cu un bărbat în flăcări care a alergat în flăcări pe scenă, fiind aprins de membrii trupei. Rammstein şi-a epuizat la Bucureşti tot „arsenalul”: artificii uriaşe au explodat deasupra scenei, rachete controlate s-au îndreptat spre public, toate acestea în timp ce Flake, îmbrăcat în costumul său special, alerga pe o bandă rulantă, cântând la clape. „Links 2-3-4\" şi „Du Hast\" au zguduit capitala, iar pe ultima piesă oficială, Till a bombardat publicul cu un tun controlat pe şine la marginea scenei, cu spumă şi confetti. La bis, între „Sonne\" şi „Ich Will\", Flake a pornit cu o barcă într-o croazieră de „boat crowd surfing” peste mulţime, în timpul căreia a primit steagul României pe care l-a arborat pe scenă. Membrii trupei s-au adresat spectatorilor în repetate rânduri în româneşte, iar la finalul concertului, Till Lindemann a îngenuncheat alături de ceilalţi membri ai formaţiei în faţa publicului spunând… „Rammstein vă iubeşte\".