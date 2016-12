Sony Pictures şi Cartoon Network, unite de un contract de sponsorizare exclusivă

Sony Pictures Releasing International a semnat un contract de sponsorizare exclusivă, pe doi ani, cu Cartoon Network, o companie Turner, pentru Europa, Orientul Mijlociu şi Africa. În baza acestui contract, Sony Pictures Releasing International va promova nouă filme noi ale Sony Pictures pe Cartoon Network. Printre ţările şi teritoriile incluse în acest contract se numără Marea Britanie, Franţa, Italia, Spania, Bulgaria, Ungaria, Polonia, România, Suedia, Danemarca, Norvegia, Turcia şi Orientul Mijlociu. Contractul a fost încheiat direct cu Sony Pictures Entertainment, la Los Angeles, prin intermediul companiei de consultanţă de media şi advertising Turner Media Innovations, care se va ocupa de campaniile promoţionale, împreună cu agenţia OMD a Sony, pentru Cartoon Network, în regiunile EMEA.

Contractul prevede ca Sony Pictures să devină unicul partener din domeniul cinematografic al postului Cartoon Network şi ar putea include, în viitor, pieţe din Asia şi America Latină. Contractul va debuta cu distribuţia filmului “Ştrumfii”, lansat recent în cinematografe. Acestui lungmetraj i se vor alătura în curând “The Adventures of Tintin - The Secret of the Unicorn”, ”Arthur Christmas”, “The Pirates! Band of Misfits”, “Men in Black 3”, “The Amazing Spider-Man” şi “Hotel Transylvania”.

“Popularitatea demonstrată a Cartoon Network în rândul copiilor şi al familiilor constituie o excelentă platformă pentru a promova superproducţiile Sony Pictures”, a declarat Simon Cox, vicepreşedinte al Turner Media Innovations EMEA. Turner Media Innovations va crea identităţi cobranduite pentru fiecare film lansat, în funcţie de formatul peliculei. Spectatorii vor vedea personaje animate care interacţionează cu logo-ul Cartoon Network sau scene din filme integrate în brandingul postului TV. Sponsorizarea va fi combinată cu reclame pe Cartoon Network. Sony Pictures Entertainment, Inc. (SPE) este o companie de producţie şi distribuţie de film şi televiziune parte a concernului japonez Sony. În 2010, vânzările grupului au atins 7,2 miliarde de dolari. Cartoon Network este operat de Turner Broadcasting System, Inc, o companie Time Warner. Cartoon Network este disponibil în 26 de limbi, în 25 de versiuni separate din 166 de ţări şi în 260 de milioane de case din întreaga lume. Turner se află pe piaţa TV din România din 1999, odată cu lansarea Cartoon Network şi TCM. În iulie 2008, compania Turner a deschis un birou la Bucureşti, numind-o pe Cristina Vălăsuţean în funcţia de manager de distribuţie.