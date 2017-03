Sony se bate cu Fox în... filme despre celebrul „El Chapo“ Guzmán

Studioul cinematografic Sony pregătește un film despre traficantul de droguri mexican Joaquín „El Chapo” Guzmán, potrivit informațiilor publicate de mediile de specialitate Deadline și The Hollywood Reporter, citate de EFE. Studioul a cumpărat drepturile de ecranizare a cărții „Hunting El Chapo: The Thrilling Inside Story of the American Lawman Who Captures the World's Most-Wanted Drug Lord”, semnată de Cole Merrell și Douglas Century, ce va apărea în octombrie și care relatează urmărirea și capturarea celebrului criminal. Sony urmează să decidă cine va fi regizorul viitorul film, realizatorul Michael Bay figurând în fruntea unei liste de candidați.

Joaquín „El Chapo” Guzmán, care s-a declarat nevinovat de toate capetele de acuzare, a fost extrădat din Mexic în SUA pentru a fi judecat de un tribunal din New York, la 19 ianuarie, cu puțin înainte ca președintele Barack Obama să-i cedeze locul lui Donald Trump. Cel considerat inamicul public nr. 1 al SUA, după moartea lui Osama bin Laden, ar putea primi o pedeapsă cu închisoare pe viață, dacă judecătorul din New York îl consideră vinovat de cele 17 capete de acuzare, printre care și cea de trafic de droguri sau spălare de bani. Filmul realizat de Sony va concura cu un alt proiect cinematografic de la Hollywood avându-l ca personaj tot pe „El Chapo”, care va fi produs de Fox. Este vorba de ecranizarea cărții „The Cartel”, scrisă de Don Winslow, care face trimitere la traficantul de droguri mexican și a cărei adaptare pentru marele ecran va fi realizată de regizorul britanic Ridley Scott.