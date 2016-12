Sony se retrage din distribuţia de cărţi online

Compania japoneză de produse electronice Sony a anunţat că se pregăteşte să închidă librăriile cu cărţi digitale din Europa şi Australia, după o operaţiune similară în SUA şi Canada, părăsind astfel piaţa internaţională a distribuţiei de cărţi online. Aşa cum a procedat în luna martie, în America de Nord, Sony îşi va transfera clienţii, începând cu mijlocul lunii iunie, către site-ul de vânzări al companiei concurente Kobo din Canada, filiala grupului nipon Rakuten. Într-un mesaj publicat pe site-urile din Marea Britanie, Germania, Austria şi Australia, Sony a scris: “Reader Store se va închide pe 16 iunie”. Sony şi-a explicat decizia prin faptul că nu a reuşit să câştige un segment de piaţă suficient de mare pentru a continua să joace un rol semnificativ în acest domeniu, în comparaţie cu Amazon şi Kobo. Astfel, Sony va menţine deschis un magazin online de profil numai în Japonia. În comparaţie, compania Kobo, care are un spaţiu de vânzare a cărţilor sub marcă proprie, fiind în acelaşi timp distribuitor pentru alte firme, are o ofertă de aproximativ patru milioane de produse, cărţi, reviste şi ziare, pentru propriile e-readere, dar şi pentru cele ale altor companii, precum şi pentru telefoane inteligente. Înfiinţată în 2009, compania Kobo activează online în aproximativ 190 de ţări.

Anunţul companiei Sony referitor la cărţile electronice a fost făcut chiar înainte de prezentarea rezultatelor anuale ale grupului şi a obiectivelor sale pe termen mediu, care va avea loc săptămâna viitoare. Recent, Sony a pus în aplicare un nou plan de restructurare, ce prevede cesiunea producţiei de calculatoare, transferul către o nouă divizie a producţiei şi vânzării de televizoare, precum şi suspendarea unui număr de 5.000 de locuri de muncă, dintre care 3.500 în străinătate. Sony a înregistrat o pierdere netă de 1,3 miliarde de dolari în anul fiscal încheiat pe 31 martie, din cauza scăderii vânzărilor de televizoare, computere şi alte produse electronice de consum.