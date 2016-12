Sophia Loren, invitată de onoare la Cannes Classics

Sophia Loren va fi invitata de onoare la Cannes Classics, care va marca și nașterea filmului western italian, precum și 30 de ani de la premiul Palme d'Or obținut de Wim Wenders pentru Paris, Texas. În cadrul Cannes Classics vor rula 22 de filme artistice și două documentare, pentru prima oară doar în format digital. Invitată de onoare la această ediție este Sophia Loren, în vârstă de 79 de ani, câștigătoare a premiului pentru interpretare feminină în 1961 și președintă a juriului în 1966. Ea va fi prezentă la proiecția filmului La voce umana, regizat de fiul ei, Edoardo Ponti, adaptare a piesei La voix humaine de Jean Cocteau. În aceeași seară va rula și pelicula Căsătorie în stil italian (1964) a lui Vittorio de Sica. La Cannes Classics va mai fi prezentat Pentru un pumn de dolari (1964), western al lui Sergio Leone, cu Clint Eastwood și Gian Maria Volonte, în versiune restaurată 4K (ultra high definition). Wim Wenders, care va participa la secțiunea Un Certain Regard cu pelicula The Salt of the Earth, va prezenta la Cannes Classics și o versiune restaurată a filmului Paris, Texas, câștigător al Palme d'Or în 1984. Lungmetrajul Ultimul metrou al regizorului Francois Truffaut (1980) va rula cu ocazia a 30 de ani de la moartea cineastului francez.