Sophie Ellis Bextor aşteaptă al doilea copil

Cîntăreaţa britanică de 29 de ani a anunţat pe site-ul său personal că alături de soţul său, basistul trupei The Feeling, Richard Jones, aşteaptă venirea pe lume al celui de-al doilea copil. Sophie Ellis Bextor va naşte în luna aprilie şi se arată foarte încîntată că fiul său Sonny va avea fie o surioară, fie un frăţior. Între timp, cîntăreaţa are de gînd să înregistreze cel de-al şaselea album pe care să îl promoveze vara viitoare. Sophie Ellis Bextor a vrut să păstreze secretul sarcinii sale pînă în ultimul moment posibil, numai că în timpul şedinţei foto pentru noua campanie de promovare a produselor cosmetice Rimmel pe care le reprezintă, burtica sa nu a mai putut fi ascunsă. “Am spus mereu că voi mai avea copii după Sonny. Pînă acum am fost ocupată cu noul meu album, dar cum acesta a fost lansat în septembrie, acum am tot timpul din lume”, a comentat cîntăreaţa.

Sophie Ellis Bextor a admis că venirea pe lume a lui Sonny a fost un adevărat şoc, pentru că a rămas însărcinată la doar două luni după ce l-a întîlnit pe cel care avea să-i devină soţ. A început să se întîlnească cu Richard Jones în 2003, la scurt timp după ce a pus capăt relaţiei sale de şase ani cu fostul său manager, Andy Boyd. Cei doi s-au căsătorit în Umbria, Italia, în iunie 2005.