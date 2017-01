Sophie Ellis Bextor va deveni mamă a treia oară

Cântăreaţa britanică Sophie Ellis Bextor va deveni mamă pentru a treia oară, în primăvara anului 2012, a anunţat artista britanică, prin intermediul unui mesaj postat pe contul său de Twitter. ”Voi avea încă un copil. Se va naşte la primăvară. Un frate sau o soră pentru Sonny şi Kit”, a declarat artista britanică, în vârstă de 32 de ani. Sophie Ellis Bextor este căsătorită cu Richard Jones, basistul trupei The Feeling. Cei doi muzicieni au împreună doi fii; Sonny, de 7 ani, şi Kit, de 2 ani. ”În plus, înregistrările pentru cel de-al cincilea album al meu continuă aşa cum era programat. De fapt, am primit şi un termen-limită pentru finalizarea înregistrărilor. Mă aflu chiar acum în studio”, a adăugat cântăreaţa.

Precedentele două sarcini ale cântăreţei au fost destul de dificile. Sonny, primul copil al cântăreţei britanice, s-a născut prematur, venind pe lume cu opt săptămâni înainte de termen, prin cezariană. Kit, al doilea copil al artistei, s-a născut şi el prematur, cu nouă săptămâni înainte de termen şi a cântărit la naştere doar 1,2 kilograme. Sophie Ellis Bextor şi Richard Jones s-au întâlnit în 2003, la o săptămână după ce cântăreaţa se despărţise de partenerul ei din ultimii şase ani, Andy Boyd.