Soprana Licia Albanese a murit la vârsta de 105 ani

Soprana americană de origine italiană Licia Albanese a murit vineri, la New York, la vârsta de 105 ani, potrivit unui anunţ făcut duminică de fiul cântăreţei. Albanese a murit în apartamentul său din New York, înconjurată de familie, potrivit anunţului făcut Joseph Gimma Jr. ”Mama a avut o viaţă minunată şi o carieră extraordinară”, a spus fiul artistei.

Născută pe 22 iulie 1909, Licia Albanese s-a făcut remarcată ca artistă de operă în Italia, în anii 1930, înainte de a se muta în SUA. A fost una dintre cântăreţele-vedetă ale Metropolitan Opera din New York, între anii 1940-1966. Albanese a interpretat o varietate de roluri de operă, dar numele său rămâne legat de operele compozitorilor italieni Giacomo Puccini şi Giuseppe Verdi. Tehnica sa vocală şi interpretarea foarte emoţionantă au făcut ca roluri precum cel al gheişei Cio-Cio-San din opera ”Madama Butterfly” de Puccini sau cel al curtezanei Violetta din ”La Traviata” de Verdi să îi aducă faima şi recunoaşterea la nivel mondial. Albanese a cântat alături de mari tenori ai vremii, precum Franco Corelli, Beniamino Gigli, Tito Schipa, Jussi Bjorling şi Giacinto Prandelli. A fost una dintre sopranele favorite ale celebrului dirijor Arturo Toscanini.

Cântăreaţa, care a devenit cetăţean american după emigrarea din Italia, a cântat timp de douăzeci de ani alături de Opera din San Francisco şi a înregistrat multe albume. În 1995, a fost recompensată de fostul preşedinte al SUA Bill Clinton cu National Medal of Honor for the Arts. În 1974, aceasta a pus bazele Fundaţiei Licia Albanese-Puccini, cu scopul de a îndruma tinerii artişti de operă. Licia Albanese va fi înmormântată joi, în cadrul unei ceremonii private.