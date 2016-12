Sorți favorabili pentru FC Viitorul în UEFA Youth League

Participantă în premieră în cea mai puternică întrecere europeană intercluburi rezervată juniorilor A, jucători cu vârsta sub 19 ani, UEFA Youth League, Liga Campionilor organizată de UEFA la această categorie de vârstă, FC Viitorul și-a aflat ieri adversara din primul tur al competiției, în urma tragerii la sorți efectuate la Nyon, unde au fost prezenți Cristian Bivolaru, directorul general al grupării de pe litoral, și Zoltan Iasko, directorul sportiv al constănțenilor. Echipa pregătită de Vasile Mănăilă și Nicolae Roșca va da piept, în primul tur, cu FC Minsk, campioana din Belarus, primul meci fiind programat în deplasare, la 29 sau 30 septembrie, urmând ca returul să aibă loc pe arena centrală a bazei sportive a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, la 20 sau 21 octombrie. Dacă vor trece de primul tur, constănțenii vor înfrunta, în turul secund, învingătoarea din duelul FK Pribram (campioana Cehiei) - Zimbru Chișinău (campioana Moldovei). Gruparea de pe litoral ar disputa prima întâlnire din turul secund tot în deplasare, la 3 sau 4 noiembrie, manșa retur fiind programată la Ovidiu, pe 24 sau 25 noiembrie. „Ne pregătim să facem o figură frumoasă, pentru că avem o generație foarte bună. Sper să trecem de primul tur, iar dacă reușim, ambiția mea este să urcăm foarte sus. Sunt cinci ani de muncă și nimic nu este întâmplător. A venit această calificare în Liga Campionilor pentru tineret, este o șansă extraordinară și consider că este un semn că s-a muncit bine. Cu încredere, curaj și un joc bun, putem face față oricărui adversar. De ce să nu ne gândim chiar la câștigarea trofeului?”, a spus Gică Hagi, patronul clubului constănțean. „Este o tragere la sorți favorabilă, pentru că nu jucăm împotriva unei mari forțe și am evitat deplasările foarte lungi. Nu știm prea multe despre FC Minsk, dar am încredere în tinerii noștri jucători, care au participat la numeroase turnee internaționale și sunt obișnuiți cu meciurile împotriva echipelor puternice. De altfel, la Talent Cup au învins pe AC Torino, campioana Italiei la această categorie de vârstă. Am rămas singura reprezentantă a României în Cupele Europene, chiar dacă doar la nivel de tineret, și vrem să mergem în fazele superioare ale competiției”, a adăugat președintele Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”, Paul Peniu.

SISTEM MODIFICAT DE UEFA

În tentativa de a-i aduce în prim-plan pe cei mai talentaţi juniori ai Europei, UEFA a schimbat formatul competiției, astfel încât, la startul întrecerii, pe lângă echipele de tineret ale campioanelor de seniori, să fie prezente şi campioanele la juniori A din cele mai bune 32 de ţări ale Europei, conform coeficientului UEFA, printre acestea numărându-se și FC Viitorul. Ca şi până acum, s-au format opt grupe de câte patru echipe, identice cu grupele echipelor de seniori care pătrund în grupele Ligii Campionilor. Câştigătoarele grupelor se vor califica direct în optimile UEFA Youth League, iar ocupantele locurilor secunde vor susţine baraj pentru accederea în optimi. În paralel cu cele opt grupe, cele 32 de campioane naţionale vor susţine două tururi eliminatorii (tur - retur) şi astfel vor rămâne opt echipe, care vor susține un meci de baraj împotriva celor opt echipe clasate pe locul secund în faza grupelor. Învingătoarele din aceste jocuri se vor califica în optimile de finală ale UEFA Youth League, fază a competiţiei în care vor întâlni cele opt câştigătoare de grupe. Drept urmare, în cazul în care vor depăși primele două tururi eliminatorii, constănțenii vor evolua în play-off, unde vor întâlni ocupanta locului secund într-una din grupe.

Grupa pregătită de Vasile Mănăilă și Nicolae Roșca are în componență mulți internaționali de tineret și juniori, dar și titulari din formația de seniori de la FC Viitorul, cum ar fi mijlocașul Dragoș Nedelcu și atacantul Ianis Hagi, care au adunat deja numeroase prezențe în Liga 1. Iar o parte dintre jucători evoluează și la nivel de seniori, în Liga a 3-a, pentru formația secundă a clubului, FC Viitorul II.