Sora lui Britney Spears s-a lansat în muzică

Jamie Lynn Spears, sora în vârstă de 22 de ani a lui Britney Spears, a lansat un single, însă stilul de muzică ales de aceasta e din cu totul altă sferă, fiind vorba de country. ”How Could I Want More” e deja pe internet de luni şi va fi inclus într-un album despre care nu se ştie însă când va fi lansat, relatează ”Billboard”. Jamie îşi plănuise lansarea în muzică în 2008, însă o sarcină apărută când avea 16 ani i-a dat planurile peste cap. În acea vreme juca într-un serial al postului Nickelodeon, ”Zoey 101”. Vocea sa va putea fi însă auzită pe noul album al surorii sale, Britney, în melodia ”Chillin' With You”. Albumul va intra pe piaţă în decembrie 2013.