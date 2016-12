Sora premierului Victor Ponta, la ieşirea de la DNA: „Am avut ceva de recuperat”

Sora premierului Victor Ponta, Alexandra Florina Herţanu, a ieşit, astăzi, în jurul orei 11.00, după două ore de audieri, din sediul DNA Ploieşti, fără a face declaraţii şi spunând doar că a avut ceva "de recuperat". Alexandra Florina Herţanu, care a ajuns, joi dimineaţă, în jurul orei 9.00, la DNA Ploieşti, intrând fără a face declaraţii, a părăsit sediul DNA Ploieşti după aproximativ două ore. La ieşire, aceasta a afirmat doar: "Am avut ceva de recuperat", urcând apoi într-un taxi care o aştepta în curtea instituţiei. Întrebată dacă era conştientă de ceea ce făcea soţul său, Iulian Herţanu, sora premierului a răspuns: "Sunt conştientă tot timpul". Potrivit unor surse din interiorul DNA Ploieşti, Alexandra Herţanu a fost audiată în calitate de martor. La ora transmiterii acestei ştiri, audierile de la sediul DNA Ploieşti au luat sfârşit. Tot astăzi, au fost audiaţi la DNA Ploieşti şi foştii prefecţi de Prahova Radu Oprea şi Corneliu Popescu, ambii spunând că au fost audiaţi în calitate de martori. În timp ce Popescu a declarat, la ieşirea din sediul instituţiei, că a fost audiat într-un dosar privind retrocedarea a 50 de hectare de pădure familiei Cantacuzino pe raza localităţii prahovene Floreşti, senatorul PSD Radu Ştefan Oprea a spus că nu poate da detalii despre ce dosar este vorba, menţionând doar că "sub nicio formă" nu este vorba despre dosarul lui Iulian Herţanu. Surse judiciare au declarat că Radu Oprea a fost citat ca martor într-un dosar în care DNA Ploieşti investighează retrocedări ilegale. În acelaşi dosar, săptămâna aceasta a fost audiat la DNA Ploieşti un fost subprefect al judeţului Prahova, Gabriel Hornoiu, şi a fost chemat joi, la sediul instituţiei, un alt fost prefect al judeţului, Corneliu Popescu. Sora premierului Victor Ponta, Alexandra Herţanu, a fost audiată în dosarul în care soţul său, Iulian Herţanu, este arestat preventiv alături de omul de afaceri Vladimir Ciorbă sub acuzaţia de deturnare de fonduri europene şi evaziune fiscală.