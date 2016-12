Sorana Cîrstea s-a accidentat și ratează turneele de la Rio și Acapulco

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a accidentat la umăr și va rata turneele WTA de la Rio de Janeiro și Acapulco, după cum a anunțat chiar ea pe contul său de Facebook. „Din nefericire m-am accidentat la umăr și nu voi putea juca la Rio și la Acapulco, dar lucrez intens să mă fac bine și să revin cât mai repede în competiție. Am avut o ședință bună de pregătire în Las Vegas”, a scris jucătoarea de 24 de ani în rețeaua de socializare. Cîrstea a ajuns pe locul 116 în lume în clasamentul WTA dat publicității luni, cea mai slabă clasare a sa din 2010 încoace. Sorana, fost număr 21 mondial pe 12 august 2013, ocupa poziția a 107-a în ierarhia WTA la data de 27 septembrie 2010. În acest an, Cîrstea a pierdut ambele meciuri jucate, la Australian Open în primul tur (5-7, 0-6 cu Alexandra Panova) și la turneul ITF de la Midland (3-6, 3-6 cu Jessica Pegula). De la US Open, care a avut loc la sfârșitul lunii august, Sorana Cîrstea a câștigat doar două meciuri la simplu din opt jucate. Turneul WTA de la Rio de Janeiro se desfășoară săptămâna aceasta, iar cel de la Acapulco (Mexic) se va disputa în perioada 23-28 februarie.