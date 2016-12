Sorana din fosta trupă A.S.I.A. divorţează

Fosta solistă Sorana Mohamad a decis să divorţeze de partenerul ei de viaţă, Paul Moga. După doi ani de căsnicie, bruneta cunoscută în mod public din vremea în care evolua în trupa A.S.I.A. susţine că între ea şi soţul ei nu mai există niciun sentiment de iubire şi că este liniştită că nu a făcut până acum un copil, altfel despărţirea ar fi fost mult mai dificilă.

„Nu mai există pasiune, iubire, pentru că, dacă ar fi existat, aş fi continuat şi aş fi trecut peste orice doar ca să fim împreună. Iubirea are momentul ei în care decide să plece. Când a plecat, ne-am îmbrăţişat. Răsuflu uşurată că nu am făcut un copil”, a declarat bruneta, despre care s-a tot spus în ultimii zece ani că nu are noroc în dragoste.