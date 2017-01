Sorin Apostu, condamnat definitiv la patru ani și jumătate de închisoare cu executare

Fostul primar al Clujului, Sorin Apostu, a fost condamnat, astăzi, la 4 ani şi 6 luni de închisoare cu executare în dosarul în care este acuzat de fapte de corupţie, decizia fiind definitivă. Acesta a fost în arest pentru un an de zile, acest timp urmând să-i fie scăzut de la pedeapsă. Fostul primar al municipiului Cluj-Napoca a fost trimis în judecată, în stare de arest, pentru luare de mită, complicitate la spălare de bani, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, trafic de influenţă, instigare la spălare de bani, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi primire de foloase necuvenite. Fostul primar al Clujului a stat aproximativ un an în arest preventiv, pe durata procesului, şi a fost eliberat în septembrie 2012. Sorin Apostu a demisionat din funcţia de primar al municipiului Cluj-Napoca în februarie 2012.