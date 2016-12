Sorin Apostu rămâne în arest

Primarul suspendat al Clujului, Sorin Apostu, trimis în judecată în stare de arest, va rămâne în arest, ca şi omul de afaceri Călin Stoia, decizia definitivă fiind luată vineri de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Primarul suspendat al Clujului, Sorin Apostu, a fost trimis în judecată, la 29 decembrie 2011, de procurorii anticorupţie, alături de soţia sa, avocata Monica Apostu, de omul de afaceri Călin Stoia, şi de Aspazia Droniuc, toţi fiind acuzaţi de fapte de corupţie. Sorin Apostu este acuzat de luare de mită în formă continuată (18 acte materiale), complicitate la spălare de bani în formă continuată (19 acte materiale), complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (19 acte materiale), trafic de influenţă în formă continuată (21 acte materiale), instigare la spălare de bani în formă continuată (23 acte materiale), instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (23 acte materiale) şi primire de foloase necuvenite. Omul de afaceri Călin Stoia, administrator al SC Compania de Salubrizare Brantner Vereş S.A, a fost trimis în judecată pentru dare de mită în formă continuată (18 acte materiale), participaţie improprie la spălare de bani în formă continuată (19 acte materiale), participaţie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (19 acte materiale). În acelaşi dosar vor fi judecate, în stare de libertate, soţia edilului, avocata Monica Undina Apostu, precum şi Aspazia Droniuc, asociat al SC Groupe Frarom Agenţie de Asigurare SRL Cluj Napoca.