Sorin Ilieşiu, solicitare către ANI

Senatorul Sorin Ilieşiu solicită Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) reevaluarea integrităţii sale, întrucât a respectat întru totul Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi termenele prevăzute, precizând că a demisionat la timp din funcţia de administrator al unei societăţi. “Pe 19 decembrie 2012, am depus jurământul şi am fost validat ca senator. În 27 decembrie 2012, cu cinci zile înainte de termen, am făcut notificarea prevăzută de lege către Biroul Permanent al Senatului. Înainte să expire termenul de 30 de zile, respectiv la 25 ianuarie 2013, am înregistrat la Biroul Permanent al Senatului demisia mea din calitatea de administrator al SC Video Dialog SRL”, a declarat Sorin Ilieşiu. Acesta afirmă că în 14 februarie 2014 s-a prezentat la sediul ANI şi a pus la dispoziţia inspectorului de integritate Ionuţ Pândaru documentele care atestă respectarea legii şi ieşirea din starea de incompatibilitate. “Din discuţia avută cu inspectorul ANI, am înţeles că situaţia s-a lămurit odată ce am adus respectivele documente, pentru ca acum să aflu altceva”, a spus Ilieşiu. ANI a constatat că 22 de deputaţi şi zece senatori, printre care Petre Roman şi Sorin Ilieşiu, au fost în incompatibilitate pentru că au deţinut şi alte funcţii, iar unii dintre aceştia sunt suspectaţi şi de fals în declaraţiile de interese, în aceste cazuri fiind sesizat Parchetul.