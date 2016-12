Sorin Oprescu, acuzat că a cerut cotă-parte din mită

08:39:19 / 11 Septembrie 2015

DE RETINUT

Un imprumut, la o asa suma de bani, OBLIGA, sa ai: 1. CHITANTA, scrisa, in 2 (doua) exemplare cu suma scrisa . Care este boul care imprumuta fara chitanta asa sume, mai ales im mediul de agaceri ? , ori, chitanta este ..."sublima dar lipseste cu desavarsire" 2. Noaptea, mergea la plata de taxe, impozite 3. La banii pe care ii detine citez acest "golan si derbedeu" (apropo de reportajul - Doamna, nu suntem toti golani si derbedei") nu se punea problema ca nu are bani. Astept cu nerabdare si alti golani si derbedei, inclusiv de pe meleagurile constantene, praduite pana in m aduva oaselor. BRAVO JUSTITIEI, CINSTE PROCURORILOR.