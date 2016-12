Sorin Strutinsky, judecat în libertate

21:43:34 / 01 Iulie 2015

Spiritul gregar de care vorbea Negrea reapare la Universitatea "Ovidius" Constanta

Negrea este profesorul coordonator al lucrarii mele de licenta din 2003. Negrea a recunoscut ulterior ca ceea ce s-a intamplat la examenul de licenta a fost "un viol in grup". Nu s-a exprimat in termenii acestia, dar in timpul cursurilor de masterat a spus printre randuri ca "spiritul gregar intotdeauna se impune".