Sorin Strutinsky: „Nimeni de la ANI nu dă socoteală pentru nimic”

Președintele SOTI CABLE NEPTUN SRL, Sorin Gabriel Strutinsky, a reacționat, astăzi, printr-un comunicat de presă la acuzațiile aduse ieri de Agenția Națională pentru Integritate (ANI), primarului Radu Mazăre, context în care au fost menționate numele a două societăți comerciale al căror acționar este Strutinsky. Redăm mai jos principalele precizări făcute în comunicatul de presă:

„În calitate de preşedinte al SOTI CABLE NEPTUN SRL şi ca urmare a menţionării numelui meu şi al companiei, de către Agenţia Naţională de Integritate, în comunicatul care anunţă public cererea sa către DNA ca primarul Constanţei, Radu Mazăre, să fie cercetat pentru conflict de interese, pentru restabilirea deplină a adevărului, aduc la cunoştinţa opiniei publice următoarele fapte:

- RADU MAZĂRE a ieşit din acţionariatul SOTI CABLE NEPTUN SRL acum 12 ANI. În 2002, eu, Gabriel Sorin Strutinsky, am cumpărat părţile sale sociale. Această modificare s-a înregistrat atât în statutul companiei, cât şi la Registrul Comerţului; cu un efort minim oricine poate obţine confirmarea acestei realităţi.

- SOTI CABLE NEPTUN SRL nu a evidenţiat şi distribuit NICIODATĂ dividende. Prin urmare, nici eu - ca persoană - şi nici vreun alt acţionar n-am fost beneficiarii vreunui folos material de la companie. Stau mărturie bilanţurile SOTI CABLE NEPTUN SRL, care sunt publice la ANAF, pentru oricine doreşte să verifice.

- Contractele la care face referire comunicatul ANI au fost rezultatul unui proces legal de licitaţie publică. Astfel, anunţul public al licitaţiei, după ce caietul de sarcini a fost verificat/avizat de ANRMAP, a fost postat pe SEAP în de 19.09.2012 cu numărul138963 – licitaţie deschisă (anunţ postat pe publicitatepublica.ro).

- Licitaţia s-a organizat la data de 08.11.2012 şi s-a desfăşurat în faţa unei comisii formate din cinci membri. Evaluarea şi stabilirea rezultatului s-au făcut cu deplina respectare a legislaţiei în vigoare. În temeiul acestui contract subsecvent, SOTI CABLE NEPTUN SRL a prestat serviciile comandate, a livrat dovezile execuţiei stipulate în termenii contractului, a facturat. Totalul încasărilor acestui contract reprezintă aproximativ 7% din totalul veniturilor anului 2013 ale companiei.

- Prin urmare, dată fiind procedura legală deplin respectată şi realitatea că nimeni nu a obţinut, direct sau indirect, vreun folos patrimonial (nici Radu Mazăre, pentru că nu mai este acţionar din 2002 şi nici eu sau alt acţionar, pentru că nu s-au dat dividende la SOTI CABLE NEPTUN SRL) consider că prevederile articolelor pe care se bazează sesizarea ANI ( art. 301 Cod Penal şi art 12 din Legea 78/2000) nu sunt aplicabile; în plus calitatea de acţionari într-o firmă nu implică obligatoriu şi raporturi comerciale între acţionari – evidenţă confirmată de instanţe; altfel spus, acţiunea ANI este netemeinică. Sunt încrezător că, dacă va fi cazul, justiţia se va pronunţa şi va dovedi că demersul ANI nu are temei. De altfel, este evident că ANI, în mod absolut tendenţios, părtinitor şi fără ca cineva să-şi asume responsabilitatea declanşează încă o dată harţuirea împotriva lui Radu Mazăre, în condiţiile în care, într-o situaţie similară, a pierdut ruşinos la ÎCCJ... dar nici atunci şi, evident, nici acum NIMENI de la ANI nu dă socoteală pentru nimic!

Ca om de afaceri nu pot să nu observ cum, în ultimii 25 de ani, au luat fiinţă nenumărate instituţii care ne avizează şi controlează încât aproape au ajuns să fie mai mulţi ca noi, cei care producem plusvaloare. Chiar nu aveţi ruşine? Sau vreţi sa plecăm din ţară? Dacă nu ne mai găsiţi la următorul control, ce faceţi? Nu mai există respect în această ţară pentru muncă, pentru continuitate, a început să fie mai mult un dispreţ la adresa celor care, în aceste vremuri, abia îşi trag sufletul, sufocaţi de împozite, blocări de conturi, insolvenţe, călcăţi de toate organele de control, atitudini în general arogante şi discreţionare din partea majorităţii reprezentanţilor statului român, la toate nivelele. Măsurile se aplică, de cele mai multe ori, în defavoarea agentului economic - trăiscă lupta în numele statului! Prezumţia de nevinovaţie din comunicate, în realitate, nu există: în România dacă un funcţionar apucă să-ţi facă un proces verbal tâmpit, până la Curtea Supremă nu-l schimbă nimeni, pentru că, nu-i aşa, ar fi suspect! În realitate, nu există răspundere şi profesionalism de jos în sus, în toate instituţiile statului. De ce EI nu plătesc pentru răul făcut, pentru banii cheltuiţi din impozite? Ei pot terfeli imaginea unor instituţii ( de stat, ca şi ele), a unor firme, a unor oameni fără pic de ruşine şi resentimente, din comoditate sau angajament, din lene sau prostie, etc. ......pentru că NU RĂSPUND PENTRU FAPTELE LOR!”, mai spune Sorin Strutinsky în comunicatul de presă.