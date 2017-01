Sorin Strutinsky, vicepreşedinte al Federaţiei Române de Volei

Adunarea Generală a Federaţiei Române de Volei, desfăşurată ieri, la Bucureşti, l-a reales în funcţia de preşedinte pe Gheorghe Vişan, care l-a avut drept contracandidat pe fostul vicepreşedinte Octavian Dimofte. Noii vicepreşedinţi sînt Sorin Gabriel Strutinsky, preşedintele CVM Tomis Constanţa, şi Vasile Ouatu, preşedintele VC Unic Piatra Neamţ, care i-au înlocuit pe Florin Bercea şi Octavian Dimofte. De asemenea, au mai fost desemnaţi cei şapte membri ai Consiliului Director: Florin Grapă (selecţionerul naţionalei feminine), Mircea Spătăcean, Radu Farmuş, Oana Sîrb, Adin Cojocaru, Cristian Zgabercea (preşedintele CS Volei 2004 Tomis Constanţa) şi Liviu Ciupe. Mandatul noilor aleşi se întinde pe durata a patru ani. Întrebat cum comentează desemnarea a doi investitori privaţi în conducerea voleiului românesc, Sorin Strutinsky, care a beneficiat de 76 de voturi, a răspuns: „Este o recunoaştere a efortului financiar făcut de aceştia în ultimii ani. Dar nu numai: jucătorii, antrenorii, oficialii se simt bine în cele două oraşe, Constanţa şi Piatra Neamţ, indiferent că sînt angajaţi ai celor două cluburi sau oaspeţi pentru cîteva zile... Poate fi vorba şi despre o anumită disperare în voleiul românesc. Oamenii aşteaptă să se facă ceva cu adevărat pentru acest sport care cîndva aducea medalii importante României şi umplea sălile. Într-un fel, oamenii speră ca federaţia şi voleiul românesc să beneficieze de experienţă în conducere, de succesul în afaceri al celor doi. Pentru că s-au săturat de vorbe!”

Voleibaliştii Tomisului revin, azi, la antrenamente

Componenţii echipei CVM Tomis au ajuns la Constanţa în cursul nopţii de duminică spre luni şi ieri au fost liberi. Primul antrenament al săptămînii este programat astăzi, iar meciurile cu VCM Piatra Neamţ, din finala Campionatului Naţional, vor avea loc sîmbătă, duminică şi luni, de la ora 16.00, în Sala Sporturilor din Constanţa. Evident, înfrîngerea de duminică nu le-a căzut deloc bine constănţenilor, mai ales după victoria clară de sîmbătă. „Nu am mai avut consistenţa în joc pe care am avut-o în prima partidă. A fost însă un eşec care ne-a prins bine, ne-a învăţat că nu sîntem invincibili. Am încercat şi cu jucătorii de rezervă, am încercat diferite formule de echipă, dar nici aşa nu am reuşit să mai întoarcem rezultatul în partida de duminică”, a declarat, după al doilea meci, antrenorul principal Stelio De Rocco. „Este o înfrîngere care ne trimite la antrenamente, să ne vedem greşelile, să identificăm ce nu a mers bine şi să muncim mai mult la pregătiri pentru a nu avea surprize în jocurile de la Constanţa. Vom da totul în meciurile pe care le vom juca în faţa propriilor fani pentru a obţine al doilea titlu naţional”, a promis Ashlei Nemer. „Jocurile de la Piatra Neamţ au arătat cele două feţe ale monedei. Pentru Tomis, un prim meci în care jucătorii s-au achitat în mod exemplar de sarcinile de joc şi un al doilea în care s-a văzut la ce poate să conducă neseriozitatea în abordarea unei... finale a campionatului. Văzîndu-se dinainte cîştigători, unii jucători şi-au pierdut timpul în noaptea de sîmbătă în diverse moduri, lucru evident a doua zi cînd nu mai vedeau mingea! Felicit echipa din Piatra Neamţ pentru meciul de duminică. Antrenorul lor a demonstrat că mai sînt şanse să găsim şi să creştem jucători de valoare în România”, a sintetizat Sorin Strutinsky meciurile de la sfîrşitul săptămînii trecute. În finala disputată în sistemul „cel mai bun din cinci meciuri”, scorul este egal, 1-1. La Piatra Neamţ, Tomis a cîştigat cu 3-0 partida jucată sîmbătă, iar gazdele s-au revanşat a doua zi, cînd s-au impus cu 3-1.