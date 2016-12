SORIN-LUCIAN IONESCU - Sport şi sănătate la neamuri

17:09:18 / 10 August 2016

Altadata

In anii 50-60 invingeam uneori Franta la Rugby. In anii 60 Dinamo juca cu Rapid finala Cupei Campionilor la volei masculin. In anii 60 sau 70 am fost intre-un an in prima categorie la hochei pe gheata.. Pana in 74 am fost de 4 ori campioni mondiali la handbal masculin In anii 60-80 aveam multiple campioane mondiale si olimpice la atletism fete. Pana in anii 80 aveam multi campioni europeni la box si erau turnee unde aveam 4-5-6 finalisti. Pe la sfarsitul anilor 60 am participat in prima grupa valorica a unui campionat european de baschet masculin. Nu am amintit de imensa autoritate cu care castigau pe banda rulanta medalii gimnasstele noastre. Am sarit intentionat multe performante la sporturi fara priza la public. Nu am amintit nici de performantele anilor 90 care de fapt au fost obtinute pe baza continuitatii anilor anterior. Pentru sport nu facem nimic,avem o capitala cu un singur stadion,cam fara o sala de sport,fara un bazin olimpic,fara un patinoar. Dar am avut guverne care s-au interesat de orice antceva dar nu de sport cu toate ca nici in orice altceva nu a reusit nimic. Pentru mine ramane o palma sportului nostru afirmatia fostlui premier Tariceanu care zicea ca sportul nu intra nici in primele 10 prioritati. Prioritatea lui Tariceanu era sa-l ajute pe Patriciu sa castige si usor,si nelegal,Petromidia,rugandu-l prin acel bilet adresat presedintelui tarii sa-l ocroteasca pe acel Patriciu de rigorile legii. Ca multi alti prim ministri,care detineau functia pentru partidele si aliantele lor politice. Asa am ajuns la Rio ca dupa 5-6 zile sa nu avem nici o medalie,doar cativa sportivi razleti in primele zece locuri. Si un TVR trimis sa transmita olimpiada sub orice critica