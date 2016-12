Soros: „Economia-n criză e ca o maşină care derapează”

Economia mondială aflată într-un moment de criză este ca o maşină care derapează, situaţie în care volanul trebuie întors în direcţia alunecării pentru redobândirea controlului, potrivit miliardarului George Soros. El a explicat, la Forumul Economic Mondial de la Davos, că teoriile care explicau funcţionarea pieţelor s-au prăbuşit odată cu criza financiară din 2008: „Ceea ce este păcat este că nu am înţeles cu adevărat cum funcţionează pieţele. Am introdus instrumente complexe, am inventat produse derivate, dar nu înţelegem încă efectele pe care le pot avea”. Miliardarul a adăugat însă că, după recăpătarea controlului, este necesară o schimbare de direcţie, pentru ca economia să revină pe creştere. (P.N.)