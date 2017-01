Sorţi buni pentru români

Tragerea la sorţi a primelor tururi preliminare ale Ligii Campionilor şi Cupei UEFA a fost favorabilă celor trei echipe româneşti. În Liga Campionilor, campioana Steaua va intra “în focuri” în turul secund şi a reuşit să evite adversare ca Mlada Boleslav (Cehia), Ruzomberok (Slovacia) sau Austria Viena (Austria). Steaua va întîlni (primul meci în deplasare) învingătoarea dublei manşe dintre nord-irlandezii de la Linfield Belfast şi slovenii de la ND Gorica. După declararea independenţei Sloveniei, în 1991, echipa ND Gorica a avut denumirea Hit Gorica, cîştigînd prima oară campionatul în 1996. Au urmat alte trei titluri, în 2004, 2005 şi 2006 Antrenor este Pavel Pinni, iar echipa joacă pe stadionul "Sportni Park" din Nova Gorica, cu o capacitate de 3.066 locuri. Fundaşul Bojan Jokic şi mijlocaşul Andrej Komac sunt componenţi ai echipei naţionale a Sloveniei, viitoare adversară a României în preliminariile EURO 2008. Linfield, pregătită de David Jeffrey, are în palmares 46 de titluri de campioană şi 37 de Cupe ale Irlandei de Nord. Linfield joacă pe stadionul "Windsor Park" din Belfast, 20.332 de locuri, dintre care 14.000 pe scaune. Atacantul Peter Thompson a fost convocat la naţionala Irlandei de Nord pentru turneul care a avut loc în SUA, jucînd şi împotriva României. Cele două manşe ale turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor sînt programate pe 25 sau 26 iulie (turul) şi 1 sau 2 august (returul).

Cele două echipe româneşti din Cupa UEFA, Rapid şi Dinamo, vor înfrunta în turul I preliminar cele două reprezentante ale Maltei. Rapid va susţine primul joc pe teren propriu în compania Sliemei Wanderers, în vreme ce Dinamo va juca primul meci în deplasare contra celor de la Hibernians. Echipele româneşti au eliminat de fiecare dată echipele malteze din cupele europene, neavînd nicio înfrîngere în cele 12 partide disputate de-a lungul timpului. Sliema Wanderers a încheiat pe locul secund campionatul Maltei (după Birkirkara), iar Hibernians FC a terminat întrecerea internă pe poziţia a treia. Palmaresul confruntărilor româno-malteze din cupele europene cuprinde 12 confruntări, 10 dintre ele încheindu-se cu victoria formaţiilor româneşti, iar două partide s-au încheiat cu remiză.