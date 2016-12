Sorţi buni pentru tricolori în Cupa Davis

Desfăşurată ieri, la Londra, tragerea la sorţi a meciurilor din barajul pentru menţinerea în Grupa Mondială a Cupei Davis, programat în perioada 16-18 septembrie, i-a oferit echipei României un adversar de primă mână. Astfel, tricolorii conduşi de căpitanul-nejucător Andrei Pavel, vor da piept, pe teren propriu, la Arenele BNR din Bucureşti, cu reprezentativa Cehiei, care s-a aflat în urna capilor de serie şi îl are în componenţă pe unul dintre cei mai valoroşi jucători din lume, Thomas Berdych, nr. 8 ATP. Cel mai bun tenisman român al momentului, constănţeanul Horia Tecău, care se află la turneul de la Bastad, în Suedia, a primit vestea cu optimism. „Nu am picat nici rău, nici bine. Ar fi fost şi variante mai convenabile, ca Israel şi India, deşi cu ultima am fi jucat în deplasare, dar şi mai rele, ca Elveţia, Rusia, Austria sau Croaţia. Fiecare dintre aceste ţări are câte un reprezentant în topul mondial, Federer, Iujnîi, Melzer sau Cilic. Şi cehii îl au pe Berdych, dar suntem ajutaţi de faptul că vom juca acasă. Va conta foarte mult componenţa echipei cu care vor veni la Bucureşti. Pe lângă Berdych, îl mai au pe Radek Stepanek, nr. 57 ATP, care nu a mai jucat în ultimele meciuri, dar şi pe Lukas Rosol, nr. 70 ATP. Dacă va veni Stepanek, vor juca la dublu cu el şi cu Berdych”, a explicat Tecău, care crede că cele două combatante pornesc cu şanse egale: „Cehii au o echipă mai bună, dar noi avem avantajul terenului propriu. Va conta foarte mult punctul din meciul de dublu”. Cehia a ajuns la baraj, după ce a pierdut în primul tur al Grupei Mondiale cu Kazahstan, scor 2-3. Celelalte meciuri din baraj: Rusia - Brazilia, Israel - Canada, Africa de Sud - Croaţia, Chile - Italia, Japonia - India, Belgia - Austria şi Australia - Elveţia.

VICTORIE LA BASTAD PENTRU TECĂU. Faptul că vor juca pe teren propriu îi ajută pe tenismenii români în vederea turneului BRD Năstase şi Ţiriac Trophy, programat la Bucureşti, în perioada 19-25 septembrie. „Meciul de Cupa Davis este foarte important şi, indiferent de locaţie, am fi mers să jucăm şi să dăm totul pe teren. Ne va fi însă mai uşor pentru că vom rămâne la Bucureşti timp de două săptămâni şi nu vom mai pierde timpul prin avioane”, a mărturisit Tecău, care va juca azi, alături de suedezul Robert Lindstedt, în turul secund al probei de dublu din turneul de la Bastad, dotat cu premii totale în valoare de 450.000 de euro, împotriva dublului german alcătuit din Dustin Brown şi Michael Kohlmann. În runda inaugurală, Tecău şi Lindstedt au trecut, cu 6-3, 4-6, 10-8, de dublul format din austriacul Julian Knowle şi slovacul Igor Zelenay. „Am avut un meci greu, pentru că suntem deţinătorii titlului şi principalii favoriţi, iar toată lumea îşi propune să ne învingă”, a spus Tecău.