Sorţi favorabili pentru “tricolori”

Ieri, la Palatul Ştiinţei şi Culturii din capitala Poloniei, Varşovia, s-a desfăşurat tragerea la sorţi grupelor de calificare din cadrul preliminariilor Campionatului European din 2012, al cărui turneu final se va disputa în Polonia şi Ucraina. Intrată în a doua grupă valorică, naţionala României a avut parte de şansă, fiind repartizată în Grupa D, alături Franţa, Bosnia-Herţegovina, Belarus, Albania şi Luxemburg. „Vor fi două bătălii, dar Franţa este favorită. Este dificil să vorbesc acum, cu câteva luni înainte de primele meciuri, dar echipa Franţei are jucători care evoluează la FC Barcelona, Manchester United, Real Madrid. Însă suntem încrezători, după ultimele noastre rezultate din meciurile cu francezii”, a declarat selecţionerul Răzvan Lucescu. Oficialii celor şase federaţii au ajuns la un acord de principiu pentru alcătuirea programului, dar acesta va fi parafat în scris pe 19 februarie, în Luxemburg. Componenţa celorlalte grupe - Grupa A: Germania, Turcia, Austria, Belgia, Kazahstan, Azerbaidjan; Grupa B: Rusia, Slovacia, Irlanda, Macedonia, Armenia, Andorra; Grupa C: Italia, Serbia, Irlanda de Nord, Slovenia, Estonia, Insulele Feroe; Grupa E: Olanda, Suedia, Finlanda, Ungaria, Moldova, San Marino; Grupa F: Croaţia, Grecia, Israel, Letonia, Georgia, Malta; Grupa G: Anglia, Elveţia, Bulgaria, Ţara Galilor, Muntenegru; Grupa H: Portugalia, Danemarca, Norvegia, Cipru, Islanda; Grupa I: Spania, Cehia, Scoţia, Lituania, Liechtenstein. La turneul final se vor califica direct echipele clasate pe primul loc în grupe, plus formaţia cu cea mai bună linie de clasament de pe poziţia secundă. Celelalte opt reprezentative care vor termina pe locul 2 vor disputa meciuri de baraj, tur-retur, urmând ca patru dintre ele să meargă la turneul final. Cele 14 selecţionate calificate se vor alătura gazdelor turneului final, Polonia şi Ucraina.