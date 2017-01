Sorţi necruţători pentru Naţionala de handbal masculin în barajul C.E.: Suedia!

Ghinionul românesc la tragerile la sorţi, indiferent de competiţie şi sport, a devenit deja obişnuinţă! România va întîlni Suedia, în barajul de calificare la Campionatul European de handbal masculin din 2008! Probabil cel mai puternic adversar pe care tragerea la sorţi de la Viena i-l putea hărăzi! “Dacă nu-i Norvegia, este Suedia! De patru-cinci ani avem în faţă la baraj doar adversari puternici... Însă şi noi jucăm din ce în ce mai bine de la an la an şi sîntem mai aproape de un turneu final. Sperăm ca anul acesta să facem pasul către Euro, mai ales că returul cu suedezii se va juca la Constanţa!”, declară cel mai bun handbalist român al anului trecut, Ionuţ Rudi Stănescu. “Suedia, Norvegia, Danemarca la echipa de club... Nu ştiu de ce, cred că are Dumnezeu ceva cu noi, în fiecare an ne pregăteşte o echipă nordică. Dar şi România a crescut în valoare şi formează un grup unit şi puternic. Suedia este o echipă puternică, dar trebuie neapărat să ne calificăm anul acesta la turneul final, am promis-o şi mi-aş dori din tot sufletul să ne ţinem de cuvînt”, spune Marius Stavrositu. Şi ceilalţi internaţionali de la HCM Constanţa, care au aflat vestea la antrenamentul campioanei, consideră că Suedia este cel mai greu adversar posibil la baraj, însă şansele de calificare sînt egale. “Din nou o tragere ghinionistă, dar ne-am obişnuit să jucăm cu cele mai grele echipe. Şansele sînt egale, mai ales prin faptul că jucăm returul acasă”, declară George Buricea. “Nu ne doream o echipă chiar atît de puternică, poate cea mai tare din urnă. Preşedintele Gaţu a avut încă o dată dreptate şi am picat cu Suedia, dar toate echipele erau puternice. Vom profita de şansa noastră”, este de părere Mihai Timofte, iar Laurenţiu Toma era cel mai optimist internaţional: „Cum al doilea meci este acasă, chiar la Constanţa, suporterii noştri ne vor împinge spre calificare”.

Cunoştinţe recente în naţionala Suediei

Cu siguranţă, publicul din Constanţa ar putea fi atuul cîştigător... Suporterii constănţeni sînt deja familiarizaţi cu vedetele handbalului scandinav, ca şi jucătorii lui HCM Constanţa. Jumătate din naţionala Suediei joacă la campioana Germaniei, THW Kiel, care a evoluat în Sala Sporturilor în sezonul actual al Ligii Campionilor: portarul Mattias Andersson, pivoţii Pelle Linders şi Marcus Ahlm, interul Kim Andersson şi extrema Tobias Karlsson. Din fericire însă, lipseşte legenda Stefan Lovgren, veteranul de 37 retrăgîndu-se din naţională. “Jucători unul şi unul la care nu poţi decît să te uiţi cu plăcere şi să înveţi. E bine totuşi că nu joacă omul decisiv de la Kiel, Lovgren, dar cred că au soluţii pentru a-i acoperi lipsa”, este de părere conducătorul de joc al nostru, Stavrositu. “Îi cunoaştem bine, deşi nu cu plăcere... E bine însă că sîntem obişnuiţi cu stilul în care joacă”, spune Timofte, în timp ce Toma nu se dezminte: “Da, sînt jucători puternici, cu multă experienţă în Liga Campionilor, dar sper ca valoarea noastră şi forţa de grup să primeze în faţa Suediei”.

Chiar dacă la un meci cu asemenea miză cartea de vizită trece în plan secund, ei bine, dubla întîlnire România - Suedia din luna iunie (turul pe 9 sau 10 iunie, returul o săptămînă mai tîrziu, cel mai probabil la Constanţa) poate fi considerată şi una a orgoliilor. Faţă în faţă se vor afla cele mai bune reprezentative din toate timpurile, fiecare avînd cîte patru titluri mondiale cîştigate, aflate însă într-o criză de formă în ultima perioadă. “Suedia nu mai este Suedia pe care o ştim noi, cum nici România nu este echipa de altădată. Va fi un meci greu, care trebuie pregătit foarte atent. Cîţiva componenţi de bază ai naţionalei Suediei au jucat la Constanţa cu Kiel, le-am simţit valoarea pe pielea noastră. Nu sînt extratereştrii, dar trebuie să fi mereu pregătit psihic pentru a-i contracara. Important este să avem la ora jocului cei mai în formă jucători”, caracterizează meciul selecţionerul Lucian Râşniţă. Culmea este că iunie poate fi numită, în plan sportiv, luna handbalistică româno-suedeză, de vreme ce şi fetele joacă tot contra naţionalei scandinave barajul mondial.

Iată şi celelalte opt meciuri de baraj: Islanda - Serbia, Polonia - Olanda, Lituania - Ungaria, Slovenia - Macedonia, Ucraina - Slovacia, Letonia - Cehia, Belarus - Elveţia, Portugalia - Muntenegru (naţională la care joacă Miodrag Kazic, extrema lui HCM).