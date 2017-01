Sorţi norocoşi pentru HCM

10:26:13 / 02 Aprilie 2014

O tragere norocoasa dar nu suntem calificati!

Nu uitati cum ne-am calificat dintr-o grupa a mortii si anul urmato nu am iesit din cea mai usoara grupa! Fiti seriosi si tratati ambele meciuri la maximul de seriozitate. Cred sincer in calificare dar vor fi doua meciuri de foc si trebuie sa fiti castigatorii acestei duble manse. In FINAL FOUR orice va fi posibil si daca ajungem acolo sunt gata sa pariez ca vom face o figura frumoasa. Vrea sa mearga careva in deplasarea din Suedia? Trebuie anuntati si cei din comunitatea romaneasca din Danemarca ( sunt 60 km de la Copenhaga la Klostergarden - unde isi disputa echipa suedeza meciurile de acasa) dar, mai ales, comunitatea suedeza. Stiu ca este o mare comunitate de romani la Malmo si Klostergarden este la doar 20 km... Cand aflam data exacta pentru retur?