Sorţi norocoşi pentru români în Cupa Davis

Tragerea la sorţi a ţintarului meciurilor din întîlnirea de Cupa Davis dintre România şi Rusia, programată în perioada 6-8 martie, la Sibiu, a fost pe placul căpitanului-nejucător al “tricolorilor”, Andrei Pavel. Astfel, balul va fi deschis astăzi, de la ora 12.00, de partida dintre Victor Crivoi, nr. 2 în echipa României, şi liderul ruşilor, Marat Safin. “Este bine că voi juca primul, pentru că nu voi avea timp de emoţii şi nu voi sta în vestiar să văd meciul lui Hănescu. Asta contează mult pentru mine”, a spus Crivoi, în timp ce Safin a recunoscut că ar fi preferat să joace în meciul al doilea: “Aş fi vrut să joc al doilea, dar sînt pregătit să cîştig şi jucînd în primul meci. Preferam să joc primul meci cu Hănescu, dar este bine şi aşa. Oricum echipele sînt echilibrate”. În a doua partidă, cel mai bun jucător al românilor, Victor Hănescu va da piept cu Mihail Iujnîi, preferat de căpitanul nejucător al ruşilor, Şamil Tarpişev, în dauna lui Dmitri Tursunov. Marea surpriză vine de la dublul ales de Andrei Pavel, care îl va “titulariza” pe tînărul Marius Copil alături de constănţeanul Horia Tecău. În vîrstă de 18 ani, Copil ocupă locul 616 în clasamentul mondial de simplu şi 654 în cel de dublu şi va debuta cu această ocazie în Cupa Davis. “Am ales să schimb dublul pentru că forma lui Marius Copil m-a convins. Un alt motiv a fost faptul că face cea mai bună pereche cu Horia Tecău. Tragerea la sorţi este bună, nu schimbă cu nimic tactica, pentru că Hănescu are mai multă experienţă”, a explicat Pavel. “Sper să nu am emoţii foarte mari, sînt bucuros că am şansa să joc la un asemenea nivel. Totuşi, numele mari ale Rusiei nu mă intimidează, dimpotrivă, sînt ambiţionat”, a declarat Copil, care a fost iniţial rezervă. Cuplul Copil - Tecău va da piept sîmbătă, de la ora 12.00, cu perechea rusă formată din Teimuraz Gabaşvili şi Dmitri Tursunov. Duminică, în ultima zi a întîlnirii, Hănescu şi Safin se vor întîlni în meciul vedetă, de la ora 12.00, urmînd ca Victor Crivoi să dea piept apoi cu Iujnîi.

Mari favoriţi, ruşii au explicat şi de ce au ales să aducă sistemul “hawk-eye” la Sibiu. “Nu este prima dată cînd folosim sistemul hawk-eye în Cupa Davis şi acest lucru cred că îl va ajuta pe Safin să fie mai obiectiv, deoarece ştim cu toţii că este un jucător mai irascibil”, a precizat Tarpişev.