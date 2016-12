SOS! 9.000.000 de copii mor în fiecare an!

Alianţa Internaţională Salvaţi Copiii a lansat, ieri, cea mai mare campanie globală de pînă acum - Every One - pentru a pune presiune pe liderii lumii pentru a lua măsuri de reducere a mortalităţii infantile. Campania Every One pentru reducerea mortalităţii infantile a prezentat şi un raport, potrivit căruia anual mor nouă milioane de copii, numărul deceselor fiind în creştere din cauza crizei economice. În prezent, aproape nouă milioane de copii mor anual, adeseori din cauze simple precum pneumonia ori din lipsa personalului calificat de asistare a naşterilor. Cu toate acestea, susţin reprezentanţii Salvaţi Copiii, există soluţii dovedite, ieftine şi la îndemînă, care pot preveni sau trata bolile care provoacă un număr atît de mare de decese. Potrivit Salvaţi Copiii, e necesar ca o sumă de 40 de miliarde de dolari, echivalentul a jumătate din suma cheltuită anual de consumatori la nivel mondial pe apă îmbuteliată, să fie alocată suplimentar anual pentru reducerea semnificativă a numărului de decese infantile. La presiunea Alianţei Internaţionale Salvaţi Copiii, liderii mondiali şi-au luat angajamentul de a reduce mortalitatea în rîndul copiilor de pînă în cinci ani cu două treimi pînă în 2015 (Obiectivul 4 al Dezvoltării Mileniului). Numărul deceselor a scăzut, iar acum se situează la 8,8 milioane, însă progresele sînt lente, iar în ritmul actual obiectivul nu va fi atins. În România, rata mortalităţii infantile din 2008 este cea mai ridicată din ţările membre ale UE, de 11% în rîndul copiilor sub un an, faţă de 4,6% media în UE. Jumătate dintre decesele survenite la vîrste sub un an se înregistrează în prima lună de viaţă, ceea ce reprezintă o valoare de trei ori mai mare faţă de cea din alte ţări europene. Potrivit preşedintelui executiv al Salvaţi Copiii România, Gabriela Alexandrescu, principalele probleme sînt reprezentate de faptul că metodele de prevenire şi tratament nu ajung la cunoştinţa celor din comunităţile defavorizate, care au cea mai mare nevoie de ele. Obiectivul imediat al Salvaţi Copiii România este pregătirea suplimentară a asistenţilor medicali comunitari care să promoveze practici sănătoase în rîndul femeilor însărcinate şi tinerelor mame, şi care să ofere servicii de îngrijire la domiciliu şi la nivel de comunitate. Un studiu global realizat de Salvaţi Copiii în ţări bogate, dar şi în ţări în curs de dezvoltare, arată că majoritatea oamenilor intervievaţi (48%) cred că reducerea mortalităţii infantile ar costa cel puţin 400 de miliarde de dolari, mult mai mult decît în realitate. 68% din respondenţi consideră că mortalitatea infantilă poate fi redusă - ceea ce constituie şi manifestul campaniei Every One a Salvaţi Copiii. „Oamenii ar fi şocaţi dacă ar realiza cît de ieftină şi fezabilă este prevenirea acestor decese. Lipseşte însă presiunea care să îi determine pe liderii mondiali să ia măsuri în acest sens, în parte deoarece percepţia generală este că orice acţiune imediată ar fi mult prea costisitoare. Pe de altă parte, oamenii au dreptate că mortalitatea infantilă din ţările sărace poate fi redusă, iar campania noastră face un apel către toţi să susţină acest lucru, astfel încît liderii mondiali să nu aibă niciun pretext de a nu întreprinde acţiuni concrete”, declară Charlotte Petri Gornitzka, Secretar General al Alianţei Internaţionale Salvaţi Copiii. Campania Every One se lansează într-un moment critic pentru copiii lumii. Progresele în reducerea numărului de decese sînt lente, iar potrivit Băncii Mondiale, numai criza economică ar putea cauza un număr suplimentar de 400.000 de decese infantile, anual, pînă în 2015. Potrivit studiului global al Salvaţi Copiii, sărăcia reprezintă cea mai mare ameninţare pentru vieţile copiilor. Respondenţii din China consideră că şi schimbările climatice reprezintă un obstacol major, iar cei din Nigeria şi Kenya consideră şi corupţia o piedică. Întrebaţi la ce ar renunţa pentru a salva viaţa unui copil pe care nu l-au văzut niciodată, majoritatea au răspuns că ar renunţa la cel puţin o masă, aproape o treime dintre respondenţii nigerieni au spus că ar renunţa la salariul pe o zi, în timp ce italienii sînt dispuşi în proporţie de 28% să renunţe la o vacanţă, iar 15% au declarat că ar renunţa la o maşină nouă. Încurajator este faptul că 56% dintre respondenţi consideră că prevenirea morţii unui copil este la fel de importantă, indiferent de ţara unde se află acel copil. Campania Every One a Alianţei Internaţionale Salvaţi Copiii s-a lansat în peste 40 de ţări, îşi propune să transforme această viziune în realitate, readucînd în atenţia lumii întregi obiectivele de reducere a mortalităţii infantile agreate la nivel mondial. Organizaţia doreşte să se asigure că liderii mondiali îşi ţin promisiunea de a reduce fenomenul cu cinci milioane de cazuri pe an pînă în 2015.